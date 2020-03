"Lucram la un proiect de Ordonanta de Urgenta in asa fel incat sa prelungim valabilitatea voucherelor de vacanta care expira in luna mai sau toate care au fost eliberate anul trecut. Le prelungim pana la sfarsitul anului acesta, ori pe 12 luni, in asa fel incat cei care au beneficiat de aceste vouchere de vacanta sa le poata folosi in continuare pentru ca este normal ca dupa trecerea acestei crize sa repornim economia, iar turismul trebuie sa functioneze", a aratat Virgil Popescu potrivit unei postari de pagina de Facebook a Ministerului Turismului.Premierul Ludovic Orban a declarat, la sfarsitul anului trecut, ca voucherele de vacanta vor fi mentinute, in bugetul de stat pe 2020, la nivelul lui 2019, adaugand ca unul dintre obiectivele Guvernului va fi si de a creste fluxul de turisti straini care vin in Romania.Voucherele si cardurile de vacanta sunt utilizate de companii private si institutii publice, ca beneficiu al angajatilor, deductibil pentru firmele private. Acestia le pot folosi pentru a achizitiona servicii de cazare, masa, transport, servicii de tratament si de agrement sau pachete turistice pentru destinatii in Romania. Tichetele pot fi folosite si pentru a cumpara bilete de avion si de tren. Conditia este ca aceste servicii sa faca parte dintr-un pachet turistic ce include minim o noapte de cazare.Tichetele de vacanta, in valoare de 1.450 de lei pentru o persoana, sunt disponibile in format de hartie sau electronic si au o valabilitate de 12 luni din momentul emiterii.Citeste siHotelierii de pe litoral vor sa nu plateasca taxe pe salarii pana la 30 iunie, vouchere de vacanta si subventiiOamenii raman optimisti: Foarte putini isi anuleaza vacantele, chiar daca cred ca or sa aiba mai putini bani de buzunar ...citeste mai departe despre " Valabilitatea voucherelor de vacanta ar putea fi prelungita prin OUG " pe Ziare.com