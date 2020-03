Ministrul Economiei: Daca aceasta criza va dura 1-2 luni ne putem duce cu un deficit bugetar in jur de 5%. Daca va dura mai mult, deja e greu de prezis

"La Ministerul Economiei nu am date vizavi la ce se va intampla peste trei luni (...). Ce pot sa va spun este ca din estimarile mele, din discutiile cu ministrul de Finante, daca aceasta criza va dura una - doua luni ne putem duce cu un deficit bugetar in jur de 5%. Daca va dura mai mult, deja e greu de prezis unde ne putem duce. Nici 5% nu e o cifra ferma, dar e o cifra posibila. Dar peste doua luni, la nivel de trei luni, de patru luni, deficitul bugetar va fi foarte-foarte mare", a afirmat Popescu, la Digi 24.In ceea ce priveste respectarea de catre populatie a regulilor impuse de autoritati pentru stoparea infectiilor cu COVID-19, seful de la Economie considera ca lumea "nu constientizeaza unde ne aflam si unde ne gasim"."Drept dovada decizia prefectului de Maramures. Am vazut si eu ieri persoane pe strada, alaltaieri persoane pe strada. Aveam colegi care scriau pe grupuri ca se va inchide seara posibilitatea de circulatie de la ora 22:00, se restrictioneaza si ziua, 'eu am barbeque, ce sa fac ca am invitati?'.Deci, lumea nu constientizeaza unde ne aflam si unde ne gasim. Suntem in mijlocul unei crize evidente si este o criza sanitara. Este o epidemie si aceasta va induce si o criza economica, iar ca sa putem termina mai repede trebuie sa ne protejam si trebuie sa respectam absolut tot ce autoritatile spun. Ori, restrictie de circulatie ziua, restrictie de circulatie noaptea sunt puse tocmai a ne proteja si trebuie respectate de absolut toata lumea", a mentionat el.Intrebat daca, in opinia lui, oamenii se comporta astfel pentru ca sunt indisciplinati, ministrul a raspuns ca acestia inca nu au constientizat marele pericol."Eu cred ca oamenii inca nu au constientizat marele pericol cu care se confrunta in momentul de fata intreaga omenire, si Europa, si Romania. Poate ca nu faptul ca coronavirusul - la inceput s-a spus ca este un virus care da o raceala si poti sa o duci pe picioare. Poate anumite persoane pot sa faca lucrul asta, numai ca se transmite foarte-foarte repede, foarte usor, oamenii se imbolnavesc intr-un ritm foarte mare. Ati observat si la noi ca a inceput sa se mareasca foarte mult numarul de cazuri, ajunge la batrani, batranii nu pot sa suporte, ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Daca aceasta criza va dura 1-2 luni ne putem duce cu un deficit bugetar in jur de 5%. Daca va dura mai mult, deja e greu de prezis " pe Ziare.com