"Termoenergetica are o datorie restanta de 100 de milioane de lei pe luna decembrie si 180 de milioane de lei pe luna ianuarie. Am zis ca la un moment dat o sa poprim conturile Primariei.Am somat Primaria Capitalei, suntem inca in prenotificare, nu am notificat ANAF. Poate pana la finalizarea termenului de notificare se plateste. Pana acum, am luat 70 de milioane de lei din factura scadenta pe decembrie", a spus, luni seara, Virgil Popescu, la Realitatea Plus.La inceputul lunii, ELCEN a facut o plangere prealabila impotriva Primariei Capitalei si cere peste 61 milioane de euro.Ministrul a precizat ca Termoenergetica plateste pe gigacalorie un pret cu mult redus fata de pretul pe care il plateste consumatorul."495 de lei, pretul pe gigacalorie, este de doua ori mai mare decat pretul de achizitie, care este de 196 de lei", a spus Popescu. "Tarifele de transport si distributie si pierderile nu au cum sa acopere diferenta", a afirmat ministrul interimar al Economiei.Intrebare pentru Firea: De ce platesc bucurestenii 495 de lei pe gigacalorie, desi ELCEN o vinde cu 196 de lei? ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei o ameninta pe Firea ca pune poprire pe conturile Primariei Capitalei " pe Ziare.com