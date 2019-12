Ministrul Economiei: Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in urmatoarele 2-3 saptamani

"Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in Parlament in urmatoarele 2 - 3 saptamani, ne vom asuma raspunderea pe tot pachetul Ordonantei 114, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta ordonanta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, evident cu o perioada de tranzitie, pentru ca nu vrem sa bulversam piata, in special in plina iarna - o perioada de tranzitie pentru gaze naturale si pentru energie electrica - si vreau sa va asigur ca in mine si in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri veti avea un sprijin.Energia este o prioritate strategica a mea si a ministerului si a Guvernului si ne vom asigura ca aceasta prioritate strategica sa se si infaptuiasca", le-a transmis ministrul Economiei liderilor companiilor din domeniul energetic, la un eveniment de profil.Acesta a atras atentia ca tinta principala a Ministerului Economiei pentru anul urmator este deschiderea in Romania de noi capacitati de productie de energie electrica."Ministerul Economiei isi va urma tintele pe care si le-a propus. Prioritatea noastra principala in 2020 este sa reusim sa startam noi capacitati de productie de energie electrica in Romania, pentru ca este nevoie. Daca nu ne apucam de lucru acesta, vom avea probleme mari in viitor", a avertizat Popescu.Seful de la Economie a adaugat ca va incerca sa obtina consens politic in Parlament pentru trecerea proiectelor mari de energie din Romania."Avem relatii bune si cu ANRE, cu Presedintia, cu Comisia de industrie si servicii din Parlament, cu Parlamentul, iar pe proiectele mari eu am afirmat, si-mi mentin afirmatiile, ca voi colabora si voi incerca sa obtin consens politic in Parlament cu toate fortele politice", a afirmat ministrul.Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut luni acordul Biroului Politic National al PNL pentru angajarea raspunderii Guvernului pentru modificarea OUG 114."Am cerut acordul Biroului Politic National al PNL pentru angajarea raspunderii Guvernului pe doua teme importante. O tema este legata de Justitie si cealalta tema este legata de abrogarea prevederilor nocive pentru economie din ordonanta 114", a declarat luni Ludovic Orban.I ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in urmatoarele 2-3 saptamani " pe Ziare.com