Ministrul Energiei: Vrem sa acumulam energie electrica in depozitele de gaze, o idee in premiera in lume

"Vrem sa accesam un program european prin care sa introducem in Romania o idee care n-a mai fost introdusa in lumea asta - sau poate c-o fi fost facuta, dar nu stiu eu - si anume sa acumulam energie electrica in depozite de gaze.Adica centrala de la Craiova o retehnologizam, alaturi de centrala aia la 3 kilometri exista un depozit, la Ghercesti, iar in depozitul respectiv introducem atunci cand avem exces de energie electrica de la eoliene, pentru ca noi in Romania nu avem niciun fel de sistem de acumulare a energiei electrice. In Europa sunt 345 de sisteme de acumulare hidro si noi n-avem niciunul in Romania. Austria mai construieste 5 acum", a afirmat ministrul Energiei.Nu e prima oara cand ministrul face aceasta declaratie, la fel gandea si in octombrie 2018 cand spunea ca pregatim o inovatie rara in Europa, stocarea energiei electrice in gazeDespre taxa de 2% prevazuta in OUG 114, Anton Anton a afirmat ca procentul este diferentiat la companiile de gaze fata de cele de carbune."Despre 2%, acesta trebuie privit diferentiat la companiile care produc pe baza de carbune fata de companiile celelalte, care produc energie pe baza de gaze. La companiile pe baza de carbune, costul energiei electrice e grevat de un procent de 40% din certificate. La celelalte nu e la fel de mare procentul", a precizat ministrul Energiei.Anton Anton a sustinut ca Romania cumpara mult mai putina energie decat consuma."Cumparam energie extrem de putin, in pofida declaratiilor apocaliptice care se fac din cand in cand, daca ne uitam pe site-ul Ministerului Energiei, am inceput sa pun situatia energetica saptamanala, cantitatea de energie pe care o cumparam este extrem de mica fata de cantitatea de energie pe care o producem.Si nu o cumparam pentru ca dam comanda sa o cumparam, ci pentru ca la un moment dat energia pe care o cumparam este mai ieftina decat energia pe care o producem in Romania. Deci transferul de energie se face pe o piata care este regionala", a declarat ministrul Energiei.Comisiile reunite de Buget-Finante din Parlament au avizat, marti, favorabil, bugetul pentru 2019 al Ministerului Energiei.