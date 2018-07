"A fost incheiata prima runda de discutii cu celelalte ministere, datele urmand a fi centralizate la ministerul de Finante, in plus, in urmatoarele zile, va avea loc o noua runda de discutii (...) Nu vreau sa mai vedem alocari de bani doar pentru ca cineva crede ca ii va cheltui si pana la final de an sa constat ca am blocat bani degeaba, cand puteam sa ii cheltuim intr-o alta zona", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.Ministrul de Finante a mai precizat ca vor fi asigurate fondurile pentru toate proiectele in derulare sau care urmeaza sa fie lansate, pentru cheltuielile de functionare - precum salariile - sau pentru proiectele de parteneriat public-privat. Teodorovici si-a exprimat si interesul de a continua doua proiecte cu Banca Mondiala in domeniul sanatatii si al educatiei.Referindu-se la modificarea schemei de ajutor de stat, ministrul de Finante a mai declarat ca reducerea plafonului de finantare al planului de afaceri de la zece milioane de euro la trei milioane de euro a fost realizata pentru sustinerea firmelor romanesti si pentru simplificarea procesului de aprobare a proiectelor."Deci teoretic si practic vor putea, de la final de luna, sa se depuna proiecte la noi, la minister", a completat Teodorovici.De asemenea, pentru a doua parte a anului a fost anuntata o noua schema de ajutor de stat. Conform acesteia, Bucurestiul va beneficia de ajutor de stat cu o pondere de cel mult 10%, judetul Ilfov de 35%, iar restul tarii de 50%. In cazul acestora din urma, suma maxima pe care statul o va putea acorda este de 37,5 milioane de euro. Suma minima la nivel national va fi de trei milioane de euro.Citeste si:Guvernul face rectificare bugetara la sfarsitul lunii: Toata lumea cel putin sa aiba bani de salariiTeodorovici confirma rectificarea bugetara, dar spune ca sunt bani de salarii: Nu este nimic grav ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor a anuntat cand va avea loc rectificarea bugetara " pe Ziare.com