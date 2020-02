Ministrul Finantelor: Avem imaginea completa a dezastrului. Urmatoarele persoane trebuie chemate in fata Parlamentului

"Eu nu cred ca PSD vrea sa ascunda ceva, cred ca PSD vrea sa fie transparent. Venim, punem totul pe masa. Vom arata cifrele. Trebuie sa venim si sa discutam pentru ca acum stim ce am preluat in Romania, iar cei care sunt responsabili pentru ce am preluat i-am mentionat astazi in postare: Viorel Stefan, Sorin Grindeanu, Tudose, Teodorovici, Viorica Dancila, Ionut Misa. Ei sunt cei care au gestionat economia in ultimii trei ani de zile. Ei trebuie sa ne spuna, sa vina sa ne explice de ce arata economia astazi asa cum am prezentat-o noi", a spus Citu, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca Inspectia economico-financiara a inceput sa efectueze controale acolo unde exista "elemente suspecte" in ceea ce priveste gestionarea banilor publici."Am facut lucrul acesta, deja am inceput. Acolo unde vedem elemente suspecte, deja am trimis Inspectia economic-financiar. Continuam. Suntem in discutii si cu Curtea de Conturi. Acum avem imaginea completa a dezastrului si veti vedea ca vor urma si aceste masuri. (...) Analiza este gata, am prezentat si in aceste zile cifrele, deja am trimis acolo unde sunt indicii Inspectia economico-financiara si vom continua", a precizat ministrul.Florin Citu a scris duminica pe Facebook ca Sorin Grindeanu, Viorel Stefan, Mihai Tudose, Ionut Misa, Viorica Dancila si Eugen Teodorovici vor trebui chemati in comisiile parlamentare, pentru a explica situatia economica actuala a Romaniei."V-am promis adevarul. Acum am tabloul complet al dezastrului lasat in urma de guvernarea PSD. Am luat o decizie. Urmatoarele persoane trebuie chemate in fata comisiilor reunite ale Parlamentului pentru a explica situatia economica in care ne aflam astazi: Sorin Grindeanu, Viorel Stefan, Mihai Tudose, Ionut Misa, Viorica Dancila, Eugen Teodorovici. Romanii trebuie sa stie cu nume si prenume cine a distrus economia in ultimii trei ani", a mentionat el....citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: Avem imaginea completa a dezastrului. Urmatoarele persoane trebuie chemate in fata Parlamentului " pe Ziare.com