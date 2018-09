Teodorovici a sustinut ca datoria publica a Romaniei este la un nivel foarte scazut."Sunt peste 15 state europene care au peste 60 la suta datorie publica. Grecia are 180 la suta, Italia, Portugalia. Romania este undeva la 35 la suta. La inceputul anului aveam in fondul de la Trezorerie 27 de miliarde de lei, astazi suntem undeva la 34 de miliarde de lei si acumulam.Romania si-a achitat obligatiile la termen pentru anul acesta si pana la finalul anului consolidam aceasta rezerva din Trezorerie, ceea ce ne asigura finantare de cinci luni de zile daca nu mai vrem sa luam bani din piata. Iata inca un element de siguranta ca Romania este o tara stabila macroeconomic", a declarat ministrul Finantelor, joi seara, la Antena3.Intrebat daca urmeaza o criza economica, Teodorovici a negat, sustinand ca astazi nu sunt date ca ar urma o criza."Sunt anumite discutii in plan international, pe anumite zone, pe anumite piete. Uitati cazul Italiei, care are o situatie economica destul de neplacuta sau al Turciei. Sunt cazuri care nu afecteaza in mod direct Romania. Acesti indicatori sunt cei la care se uita agentiile de rating care au confirmat nivelul Romaniei de astazi.Romania, din punctul meu de vedere, este situata sub nivelul la care trebuie sa fie in acest rating de tara. Este punctul meu de vedere, stabilit pe cifre. Romania este peste multe state si, culmea, la final, cand tragem linie, noi suntem sub ele. Undeva, ceva se intampla", a spus Teodorovici.Intrebat daca exista o problema cu agentiile de rating, ministrul Finantelor a raspuns: "Aceasta este parerea mea ca Romanie trebuie si poate sa fie pe date concrete mai sus de acest nivel. Daca eti mai sus, devii piata emergenta".Citeste si:Un deceniu de la criza financiara - chiar am invatat ceva?Pe cand urmatoarea criza economica? ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: Nu sunt date ca ar urma o criza economica. Romania e o tara stabila macroeconomic " pe Ziare.com