Ministrul Finantelor: Rectificarea bugetara va fi in jur de 26 -27 noiembrie. Bugetul pe 2020, prezentat inainte de 20 decembrie

"Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea sa stie ca asta e situatia la acest moment, iar atunci, intr-o saptamana si jumatate, o sa am si mai multe detalii despre solutii", a afirmat Florin Citu, la Digi 24.Ministrul de Finante a precizat ca in jurul datei de 15 decembrie Guvernul va finaliza si proiectul de Buget pentru anul 2020."Incerc sa aduc proiectul de Buget pentru anul 2020 inainte de 20 decembrie, deci in jur de 15 decembrie, sa venim cu el in Parlament, ca sa putem sa il si dezbatem si sa fie si aprobat", a afirmat Florin Citu.Intrebat daca vor mai fi bani pentru investitii in 2020, in conditiile in care trebuie acoperit deficitul, seful de la Finante a sustinut ca bugetul pe 2020 va fi construit pe proiecte majore, "pe care le putem si face"."Cand vorbim de investitii, si asta s-a incetatenit de ani de zile, lumea se gandeste doar la investitii publice, eu vad lucrurile de ansamblu. Trebuie sa fie o combinatie intre investitii publice si investitii private.Ce va face aceasta administratie? Am spus ca bugetul va fi construit pe proiecte majore, nu ca pana acum fiecare arunca acolo orice proiect, doar ca sa iasa la numar. Nu. Va fi un proiect construit pe proiecte majore pe care le putem si face. Le incepem si le facem, nu doar le punem in buget", a precizat Citu.El a adaugat ca aceasta administratie arata o atitudine schimbata si fata de sectorul privat, fata de investitorii straini si cei romani, dar si fata de antreprenori, avand o relatie foarte buna inclusiv cu sistemul bancar si financiar."Eu sper ca aceasta atitudine, transparenta, predictibilitate, va duce si la investitii straine in Romania, pentru ca oricat am incerca si oricati bani am pune de la buget niciodata nu ne vom dezvolta doar cu bani de la buget. Avem nevoie de un sector privat puternic (...) motorul nu vine din consum prin bani de la buget ci prin investitii lasand sectorul privat sa se dezvolte", a mai spus ministrul Finantelor.