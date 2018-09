Ministrul Finantelor recunoaste ca nu mai era niciun leu in fondul de rezerva. O noua explicatie pentru rectificare

"La rectificare, noi am alimentat acest fond de rezerva, care era la momentul respectiv zero, pentru ca am platit foarte mult si pe partea de inundatii", a declarat Eugen Teodorovici, la TVR 1, potrivit News.ro."Mai mult a fost (100 de milioane de lei - n.red.), pentru ca am platit foarte mult anul acesta pentru calamitati naturale", a adaugat ministrul.Intrebat daca banii din fondul de rezerva al Guvernului au plecat si catre plata salariilor, ministrul Finantelor a precizat ca "din fondul de rezerva nu poti sa duci in salarii, duci in partea de investitii, in zona asta de refacere a unor proiecte de infrastructura. 600 de milioane de lei s-au dus numai pe zona aceasta, inundatii".Oficialul MFP a mai precizat ca dezastrele produse de calamitatile naturale "nu au fost anticipate cand s-a facut bugetul pe 2018, de asta este nevoie si de rectificare".Proiectul de rectificare bugetara a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial, la 3 zile de la momentul adoptarii si chiar daca nu avea avizul obligatoriu al CSAT.Rectificarea bugetara - Ordonanta atat de urgenta, de care depindea soarta tarii, a fost publicata in Monitorul Oficial la 3 zile de la adoptareSedinta CSAT pentru rectificarea bugetara: Cu doar o zi inainte, Finantele au venit cu modificari substantialeIohannis: Am suspendat sedinta CSAT. Guvernul sa vina cu un alt proiect de rectificarePana acum rectificarea era pentru pensii si salariiChiar daca acum Teodorovici spune ca a fost nevoie de rectificare pentru ca nu fusesera cuprinse in buget calamitatile, in toata perioada contrelor intre Palatul Victoria si Cotroceni pe tema rectificarii, Guvernul a spus ca e nevoie sa fie adoptata intai ca sa imparta surplusul de bani veniti la buget, apoi pentru ca altfel raman fara bani pensionarii, salariatii, mamele, iar pacientii nu vor mai putea beneficia de tratament.Guvernul recunoaste ca majorarile de pensii si salarii nu au fost prinse integral in bugetul pe 2018. Acum zice ca se blocheaza tara si da vina pe IohannisPonta, despre rectificarea bugetara: Este prima data de la criza din 2010 cand se iau bani din TrezorerieMarile taieri de bugete la aceasta rectificare sunt la Administratia Prezid ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor recunoaste ca nu mai era niciun leu in fondul de rezerva. O noua explicatie pentru rectificare " pe Ziare.com