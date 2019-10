Ministrul propus la Transporturi: Romania e pe locul 128 in lume la calitatea drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe

"La infrastructura feroviara, avem 20.730 de kilometri de retea feroviara, a saptea retea ca marime din Uniunea Europeana, avem trei companii anchilozate - CFR SA, CFR Marfa, CFR Calatori - fiecare confruntandu-se astazi cu foarte mari probleme, in special CFR Marfa, cu pierderi uriase, cu restrictii de viteza - 1.522 de restrictii sunt astazi inregistrate pe calea ferata, ceea ce conduce la o viteza comerciala de 16,3 km/h la marfa si 44 km/h la calatori", a afirmat Bode.In ceea ce priveste infrastructura aeriana, ministrul desemnat a facut referire la compania TAROM, care se afla intr-o situatie dificila.De asemenea, Bode a mentionat si problemele din sectorul naval, unde Romania a nu reusit sa exploateze suficient Dunarea si Portul Constanta. "La infrastructura navala, din pacate, nu reusim sa exploatam suficient Dunarea, cei 1.074 de km de pe teritoriul Romaniei, autostrada curata, sigura si nepoluanta, si nu reusim sa exploatam suficient Portul Constanta", a aratat el.La capitolul fonduri europene, Lucian Bode a atras atentia asupra incapacitatii statului roman de a atrage fonduri."Inchei cu o placa turnanta: incapacitatea statului roman de a atrage fonduri europene. Suntem pe Axa 1 si 2 POIM in transport la 25% cheltuieli rambursate de la Comisia Europeana. Pornind de la aceasta stare de fapt, programul de guvernare pe care il supun atentiei dumneavoastra la capitolul transporturi, infrastructura si comunicatii cuprinde urmatoarele directii de actiune: ca strategie a programului de guvernare pentru domeniul de transporturi si infrastructura ne propunem cresterea conectivitatii nationale si a conectivitatii transeuropene pentru societate si mediul de afaceri, intr-un sistem de transport eficient economic, sustenabil, sigur si prietenos cu mediul. Principiul de baza al programului de guvernare este planificarea: planificarea proiectelor, planificarea bugetara si planificarea resurselor umane", a sustinut Bode.In ceea ce priveste planificarea cheltuielilor obligatorii, acestea vor fi alocate in ordinea prioritatilor, a subliniat acesta."Daca ar fi sa ne referim in programul de guvernare la planificarea cheltuielilor obligatorii, ele vor fi aloc ...citeste mai departe despre " Ministrul propus la Transporturi: Romania e pe locul 128 in lume la calitatea drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe " pe Ziare.com