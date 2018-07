Ministrul Sova nu vine cu vesti bune: Si vara asta se va circula prost cu trenul. Pentru viitor are, deocamdata, dileme

In ce priveste viitorul, acesta este incert. Desi anul viitor ar trebui sa fie liberalizat transportul pe calea ferata, ministrul Sova are inca o mare dilema - sa lase liberalizarea sa creeze concurenta si sa genereze conditii mai bune de transport pentru oameni sau sa mai dea o sansa CFR Calatori sa se maturizeze?Va fi liberalizat anul viitor transportul pe calea ferata, asa cum este prevazut, dupa ce, deja, au avut loc mai multe amanari? "Asta este o intrebare chiar foarte interesanta pe care mi-o pun de la inceputul mandatului, in sensul ca intr-un fel sunt prins ca minister si ca ministru intr-o dilema al carei raspuns, oricare ar fi, nu este perfect. Si de ce spun acest lucru: pe de o parte este clar ca trebuie sa sustinem interesele legitime ale companiei de transport pe calea ferata, al carei actionar suntem; pe de alta parte constientizez faptul ca, totusi, noi reprezentam la nivel de guvern interesele generale ale cetatenilor.Data fiind situatia pe care am gasit-o - si pe care ma stradui, impreuna cu managerii respectivi, sa o imbunatatesc - exista un anumit grad de insatisfactie a publicului calator legat de calitatea serviciilor pe care le ofera CFR Calatori. Pe de alta parte, putem prezuma, fara a avea alte considerente, ca, daca ar veni dupa liberalizare operatori importanti din Europa, acestia ar putea oferi niste servicii de mai buna calitate.Mai degraba astazi, fara ca asta sa fie neaparat o declaratie care sa defineasca o strategie, astazi sunt mai aproape de ideea ca liberalizarea ar trebui sa se petreaca in interesul general, iar interesul general este acela de a avea trenuri mai bune, mai multe si care sa circule mai repede, ceea ce azi nu se intampla. Am incurajat - nu numai ca am incurajat, le sustin eforturile celor de la CFR Calatori - sa isi modernizeze, sa isi repare parcul, astfel incat sa poata face fata la o concurenta din partea altor operatori.Pe de alta parte, interesul economic al ministerului, prin compania de transport calatori, ar fi acela de a-i mai conserva exclusivitatea pe piata intr-un fel - si nu ma refer doar la compania de stat, caci, daca nu s-a ...citeste mai departe despre " Ministrul Sova nu vine cu vesti bune: Si vara asta se va circula prost cu trenul. Pentru viitor are, deocamdata, dileme " pe Ziare.com