Ministrul Transporturilor zice ca autostrada Deva-Lugoj trebuie terminata in 2019. Programul de guvernare este sfant

"In ultimele sase luni, am eliminat toate barierele administrative care stateau in calea dezvoltatorilor in vederea dezvoltarii activitatii. Am emis peste 1.100 de acte normative (...) astfel ca este prima data, in Romania, cand in calea santierelor deschise, statul nu mai sta cu nimic", a spus Sova, la Antena 3.Unde sunt problemeLucian Sova a subliniat ca cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, "pentru ca nu a reusit sa puna la dispozitia antreprenorilor coridoarele de expropriere la timp si in conditiile contractului". "Asta a generat costuri suplimentare si pierdere de timp. Am simtit ca trebuie sa fac asta. Am reusit (...) sa elimin aceste bariere", a explicat ministrul.Legat de autostrada Lugoj-Deva, lotul 4 va fi gata in acest an. "Pe Lugoj-Deva, este un lot la care se lucreaza foarte bine si este un antreprenor roman, care estimez ca isi va respecta termenul in privinta darii in folosinta",a spus acesta. Ministrul a mai precizat ca autostrada trebuie terminata pana in anul 2019."Pana la finalul acestui an, ar trebui terminate loturile 3 si 4. (...) Nu sunt incurajat deloc sa cred ca pe lotul 3, unde lucreaza antreprenorul spaniol, acest lucru se va intampla. Am sperante ca asta se va intampla pe lotul 4", a declarat Sova."Ma bucur de sustinerea lui Dragnea"Lucian Sova a mai spus ca in cazul lucrarilor care au intarzieri, se vor percepe penalitati. "Atata timp pierdut in ultimii ani, nu se poate sa nu isi gaseasca si o responsabilitate penala. Nu pot sa spun ca in ultimele luni la CNAIR lucrurile treneaza. (...) Ma bucur de exigenta presedintelui Liviu Dragnea, programul de guvernare este sfant. Stiu obiectivele asumate si din aceasta perspectiva, ma bucur de sustinerea totala a presedintelui Liviu Dragnea", a spus ministrul.