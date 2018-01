Ministrul Transporturilor spune ca e si vina DNA ca nu se fac autostrazi: Ca vorbim de 350, 320 sau 370 de km, obiectivul e realist

Cu toate ca in 2017 guvernele PSD-ALDE nu au inaugurat nici macar un singur kilometru nou de autostrada, noul Ministru al Transporturilor Lucian Sova a declarat pentru RFI Romania ca anuntul premierul Viorica Dancila privind finalizarea pana in 2020 a 350 de kilometri de autostrada este "o afirmatie corecta, care vine in concordanta cu programele pe care ministerul le are"."Deci fara a spune daca este vorba de 350, de 320, de 370 de km de autostrada, aceasta este o cifra care constituie un obiectiv, pe care noi il consideram ca realist. Insa pentru a-l atinge, eu constientizez ca trebuie sa apropii de ceea ce inseamna perfectiune mecanismele de functionare ale companiei de drumuri, cat si in interiorul ministerului. Nu este un lucru imposibil de facut, insa cere un efort si sigur, o abilitate despre care eu prezum ca as putea sa o am", a precizat Lucian Sova.In cadrul aceluiasi interviu, Lucian Sova a apreciat ca pentru el e importanta constructia autostrazii Iasi-Tg. Mures, pe care CNAIR tocmai a incetinit-o reziliind contractul de revizuire a studiului de fezabilitate pentru singurul sector de drum contractat. Sova a sugerat ca vina ar putea fi a DNA care desfasoara o ancheta privind revizuirea studiului."Dar vedem ca este la fel de importanta si din perspectiva anchetelor pe care DNA le face in legatura cu ea si acest lucru constituie o conditionalitate in derularea proiectului si desigur, la fel de importanta este si pentru cei care nu dau avize de mediu pentru unele segmente, motivat de unele conditionalitati despre care sigur ma voi informa mai aprofundat, le voi dezbate, voi verifica temeinicia lor si din perspectiva legala si din perspectiva morala".Statul a "pus cruce" Autostrazii A8. Documentatia singurului segment contractat trebuie refacutaInaugurarea autostrazii Sebes-Turda intarzie din nou. Explicatiile CNAIRAsociatia Pro Infrastructura , despre amanarea deschiderii unui lot din Autostrada Sebes - Turda: O crima la adresa soferilorMembrul citat al Executivului a informat ca nu exclude schimbari din functii la varful Companiei Nationale de Drumuri, dar ca acestea se vo ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor spune ca e si vina DNA ca nu se fac autostrazi: Ca vorbim de 350, 320 sau 370 de km, obiectivul e realist " pe Ziare.com