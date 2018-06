Replica ministrului a venit ca raspuns la o afirmatie a unui deputat care a spus ca Romania are nevoie urgenta de autostrazi, in caz contrar riscand plecarea marilor companii din tara.Drula a publicat pe contul sau de Facebook discutia care a avut loc in Comisia de Transporturi , intr-o sedinta desfasurata joi."Logica PSD: daca am avea autostrazi, ar creste salariile si ar pleca multinationalele.Ministrul Sova i-a dat replica de mai jos, ieri, in Comisia de Transporturi, unui coleg deputat care afirmase ca avem nevoie urgenta de autostrazi si ca riscam sa plece marile companii (de ex. Dacia Renault ) daca nu avem o infrastructura decenta:'Este o retea de autostrazi minunata in Occident.De ce au venit multinationalele aici? Au venit ca sunt salarii mici.Cand o sa avem autostrazi, o sa avem salarii mari.Si tot vor pleca.Catre alte zone fara autostrazi, dar cu salarii mici'", a scris Catalin Drula pe reteaua sociala.Tot Drula a dezvaluit joi ca Guvernul a renuntat la constructia autostrazii Comarnic - Brasov, un proiect cu Banca Mondiala.Iata aici mai multe detalii: Un deputat USR dezvaluie ca Guvernul a renuntat la constructia autostrazii Comarnic - Brasov cu Banca Mondiala ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor: Daca am avea autostrazi, ar creste salariile si ar pleca multinationalele " pe Ziare.com