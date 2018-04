Ministrul Transporturilor, in vizita surpriza pe un santier de autostrada si la metroul din Drumul Taberei. Ce a constatat (Foto)

"Intr-o vizita neanuntata pe A3, la intrarea in Bucuresti, ministrul Transporturilor Lucian Sova a constat (sic!) o mobilizare extrem de slaba a constructorului, desi vremea este foarte buna pentru lucrari.Ministrul a cerut ca antreprenorul sa se prezinte saptamana viitoare la minister ca sa-si ia angajamentul ca intensifica ritmul lucrarilor. De asemenea, a solicitat conducerii CNAIR sa monitorizeze mult mai atent proiectul.Constructorul isi asumase ca termina tronsonul de autostrada in aceasta vara, insa ritmul de lucru este nesatisfacator", transmite pe Facebook Ministerul Transporturilor Citeste si Se crapa si putinele autostrazi pe care le avem. Cat vor dura reparatiile la singurul sector al Autostrazii Lugoj-Deva pe care se poate circulaCei 350 km de autostrada promisi de premierul Viorica Dancila vor fi cel mult 253 kmDe ce s-a amanat iar deschiderea Autostrazii Sebes - Turda. Explicatiile CNAIRLa metrou, tonul e ceva mai optimist, insa deocamdata suntem tot la faza de promisiuni.Iata ce spune ministrul Sova dupa vizita de lucru pe santierele Magistralei 5 de metrou Raul Doamnei - Eroilor:"Am asteptari mari de la conducerea executiva a Metrorex . Trebuie sa mearga pe drumul pe care am pornit, in sensul rezolvarii situatiilor de orice fel, inclusiv financiare. Imi asum sa schimbam reglementarea privind receptiile, sa putem face si receptii partiale, iar raporturile dintre beneficiar si antreprenor sa fie coordonate.Contez pe constructor ca va depune toate eforturile pentru a accelera la maximum ritmul de lucru".Oficialul a constatat ca lucrarile de finisaje la statiile Favorit si Orizont sunt executate in proportie de 98%.La statia Raul Doamnei, lucrarile de structura sunt gata in proportie de peste 90%, iar finisajele, 15%. La Romancierilor, finisajele sunt facute in proportie de 90%."La statia Parc Drumul Taberei, unde sunt 5 cai de acces la metrou si doua la peroanele de tramvai, 63% din finisaje sunt realizate", adauga MT.Citeste si Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici in 2018. Iata de ceB.B. ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor, in vizita surpriza pe un santier de autostrada si la metroul din Drumul Taberei. Ce a constatat (Foto) " pe Ziare.com