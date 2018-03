Ministrul Transporturilor: Sunt uimit ca avem o singura scoala de mecanici de locomotiva. Cum de nu s-au luat masuri?

In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri imediate pentru "a deschide aceasta piata"."La discutiile pe care le-am avut in aceste saptamani care au trecut cu responsabilii din domeniul caii ferate, am aflat ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face doar intr-un singur centru national.Mi se pare inacceptabil si aici voi lua masuri imediate, in conformitate cu respectarea procedurilor legale, desigur, pentru a deschide aceasta piata. Nu pot sa inteleg cum pana acum nu s-a luat masura ca, totusi, scolarizarea personalului, pe o profesie care este ceruta de catre public, acolo unde exista o piata in oferirea acestui serviciu, sa existe o singura autoritate, care sa formeze personalul.Voi lua masuri imediate, cu sprijinul colaboratorilor atat din minister, cat si din autoritatile responsabile, sa deschidem aceasta piata, sa o deschidem si mediului privat, sa o deschidem si catre companiile nationale, care sa poata sa-si organizeze propriile centre de formare, astfel incat cel putin mecanici de locomotiva sa putem forma atatia cati isi doresc sa acceseze aceasta profesie", a spus ministrul Transporturilor.De asemenea, ministrul a adaugat ca, din discutiile pe care le-a avut, a inteles ca exista o criza de personal in domeniul mecanicilor de locomotiva, generata nu de lipsa de interes a mecanicilor, ci de slaba capacitate administrativa de formare a acestora."Am in obiectiv imediat sa deschid aceasta piata impreuna cu colegii mei, astfel incat macar criza de resursa umana, cu care se confrunta companiile in domeniul feroviar, atat din sistemul public, cat si din sistemul privat, sa fie pe cat posibil diminuata daca nu cumva eliminata", a adaugat Sova. Ministerul Transporturilor a apreciat ca, fara a atrage tineri ingineri si specialisti de pe bancile facultatii in domeniul feroviar, acest sector se va confrunta cu tot mai multe probleme."Ma voi stradui sa fiu alaturi de companiile pe care le am in subordine, de a face cat mai atractiva profesia de lucrator in domeniul feroviar si nu ma refer aici doar la ingineri, la specialisti, ci si la cadre calificate, la persoane calificate pe toate meseriile pe care calea ferata le are in patrimoniu, sa spun asa", a declarat Sova.Citeste s ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor: Sunt uimit ca avem o singura scoala de mecanici de locomotiva. Cum de nu s-au luat masuri? " pe Ziare.com