Miracolul economic al Poloniei are si o parte intunecata - Asemanari cu situatia din Romania

Unii vor sa afle daca nu cumva exista dovezi legate de evreii tradatori care si-ar fi vandut vecinii dusmanilor. Altii neaga Holocaustul. Antisemitismul e din nou la moda, scrie Bloomberg Businessweek.Prin urmare, ghizii participa la niste cursuri speciale, pentru a invata cum sa le raspunda scepticilor, astfel incat sa nu se iste conflicte."Schimbarea s-a petrecut peste noapte", spune Dariusz Stola, profesorul de istorie care conduce muzeul. "Problema este ca tinerii sunt obisnuiti cu discursurile care instiga la ura. Unora nu le plac chipsurile, altii detesta Coca-Cola, insa mai exista si persoane care manifesta aversiune fata de... evrei", adauga acesta.Antisemitismul a recidivat, pe fondul cresterii economice infloritoare de care se bucura Polonia.La fel ca in Bucuresti, urmele istoriei sunt acoperite de noi cladiri de birouri in Varsovia, cu multe etaje, iar tinerii imbracati in pantaloni stramti si purtand incaltaminte marca New Balance populeaza arterele de circulatie ale orasului.Economia Poloniei creste ca Fat-Frumos, la fel ca a Romaniei: depaseste ca ritm de avansare zona euro. Zone turistice recent descoperite seamana cu Parisul de odinioara, iar noi rute de transport strabat tara in lung si in lat, iar companii straine, in special cele germane, baga tot mai multi bani.In 2017, PIB-ul Poloniei a fost mai mare fata de anul anterior cu 39,5 miliarde de euro (4,6% crestere economica), iar cel al Romaniei a avansat cu 17,7 miliarde de euro (7% crestere economica), potrivit datelor Eurostat.Citeste si: Bloomberg, despre Romania: A avea cea mai rapida crestere economica din UE nu te face mai bogatInsa ce a determinat cresterea sentimentului de ura in randul polonezilor? Ei bine, se pare ca totul a pornit de la un proiect de lege, care propunea ca oricine sustine ca Polonia e responsabila in orice fel de Holocaust sa fie pedepsit. Un guvern populist, care conduce tara de doi ani, a decis ca onoarea natiunii trebuie protejata, asa ca si-a propus sa rescrie istoria, deschizand cutia Pandorei a urii, dispretului si maniei, potrivit sursei citate.Prin urmare, investitorii incep sa isi faca griji, sustine Maciej Dyjas, managing partner la Griffin Real Estate, care administreaza active in valoar ...citeste mai departe despre " Miracolul economic al Poloniei are si o parte intunecata - Asemanari cu situatia din Romania " pe Ziare.com