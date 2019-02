Moment critic pentru Italia: Ar putea fi tara care aduce criza in Europa

The Guardian explica cum a ajuns tara peninsulara in recesiune."In anii 1960 am construit autostrazi, acum putem face autostrazi digitale", spunea Luigi Di Maio, la acea vreme.Comentariul sau a fost subiect de glume, insa nimeni nu a mai zambit cand datele oficiale au aratat ca Italia a reintrat in recesiune. Este deja a treia oara cand se itampla asta pe parcursul ultimului deceniu, in conditiile in care tara are o datorie publica de 130% din PIB Fabio Franceschi, proprietarul Grafica Veneta, cea mai mare tipografie din Italia, se numara printre oamenii de afaceri loviti in plin de deteriorarea situatiei economice: "Tara noastra se afla pe mainile unor copii", a declarat acesta pentru sursa citata, referindu-se la Di Maio (32 de ani) si celalalt vicepremier, Matteo Salvani (45 de ani).Departe de a fi intr-o perioada de boom economic, asa cum sustinea oficialul, Italia se afla, de fapt, intr-un punct critic.Antreprenorul Fabio Franceschi sustine ca si Guvernul, prin faptul ca a creat o senzatie de incertitudine, poarta o parte din vina pentru situatia actuala. Bugetul pe 2019 nu prevede foarte multi bani pentru investitii, autoritatile blocheaza migrantii in porturi, politicienii se iau la ciondaneala cu francezii si isi fac campanie de pe-acum pentru alegerile europarlamentare."Printre prioritatile Guvernului nu se numara incurajarea mediului de business si crearea de locuri de munca. Cat despre rafuiala cu Franta, eu cred ca nu ar trebui sa ne comparam cu alte state. In plus, Franta se bucura e o credibilitate pe care noi nu o avem in acest moment", spune omul de afaceri, potrivit sursei citate.Opinia lui e impartasita de multi economisti, care se tem ca Italia are mari sanse sa devina scanteia care va aprinde o noua criza in zona euro.#10YearsChallengeDaca ne uitam de-a lungul deceniului, situatia Italiei nu e prea roz. Fata de 2008, produsul intern brut este cu 5% mai mic, iar somajul depaseste 10% in conditiile in care acum 10 ani era in jurul a 6%.In plus, rata saraciei este in crestere, iar rezervele bugetare sunt mici, asa ca nu se pot face investitii fara a face noi imprumuturi.Bugetul pe anul acesta a fost adoptat dupa multe batalii cu Bruxelles-ul.Coalitia formata din partidul Liga, condus de ...citeste mai departe despre " Moment critic pentru Italia: Ar putea fi tara care aduce criza in Europa " pe Ziare.com