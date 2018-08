Moody's avertizeaza Guvernul Dancila ca haosul fiscal si asaltul asupra justitiei alunga investitorii

Moody's prevede deja "tensiuni potentiale" intre Guvernul Romaniei si UE "in ceea ce priveste pozitia fiscala si reformele judiciare"."Cresterea economiei Romaniei peste potential, din ultimii ani, nu este sustenabila. Estimarile Moody's sunt ca PIB -ul real al Romaniei va creste cu 4% si 3,5% in 2018, respectiv in 2019, ritm in scadere de la 6,9% in 2017.In timp ce dinamica investitiilor este de asteptat sa se amelioreze, intr-o oarecare masura, consumul privat va continua sa ramana principalul factor de crestere, iar contributia exportului net este de asteaptat sa ramana negativa", se arata intr-un comunicat de presa al agentiei de rating.Explicatiile vine dupa ce Moody's a anuntat, vineri, mentinerea calificativului BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei, pe termen lung si scurt, in valuta si in moneda locala, iar perspectiva este stabila.Ministerul Finantelor a preluat din comunicatul transmis de agentie "principalul punct forte pentru care Romania si-a mentinut ratingul", care il reprezinta potentialul moderat de crestere al economiei, determinat de faptul ca potentialul robust de crestere pe termen mediu este contrabalansat de lipsa reformelor structurale si guvernamentale.Moody's explica ca, anul trecut, tara noastra avea un PIB pe cap de locuitor de 24,508 dolari, peste nivelul median al tarilor cu rating Baa, dar atrage atentia ca "acest nivel pozitiv este tras in jos de progresele reduse in implementarea unor reforme care sa ajute mediul de afaceri si sa rezolve problemele de infrastructura, a caror calitate ramane relativ scazuta in comparatie cu a tarilor asemanatoare din Europa".De asemenea, explica agentia, mai contribuie la situatie si "managementul investitiilor publice si slaba guvernanta a intreprinderilor de stat", scrie Mediafax.Moody's a mai explica ca Romania a ramas la acelasi rating ca anul trecut din cauza capacitatii fiscale moderate, "avantajata de nivelul scazut al datoriei publice", insa s ...citeste mai departe despre " Moody's avertizeaza Guvernul Dancila ca haosul fiscal si asaltul asupra justitiei alunga investitorii " pe Ziare.com