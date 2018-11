N-avem autostrazi, iar calea ferata e jalnica, dar Guvernul ia sume uriase de la Transporturi. Ce se putea face cu acesti bani

Astfel, in loc sa fie investita in dezvoltarea infrastructurii, uriasa suma se va duce, printre altele, pe plata pensiilor si salariilor bugetarilor, majorate iar si iar, in ultima perioada.Ministerul Finantelor a anuntat, inca de pe 21 noiembrie, ca a pregatit proiectul celei de-a doua rectificari bugetare din acest an. Potrivit informatiilor sumare publicate de Finante pe aceasta tema, ministerul de la care se vor lua cei mai multi bani este cel al Transporturilor. Mai exact, acestuia i se vor taia din buget nu mai putin de 1,16 miliarde de lei, echivalentul a circa 287 de milioane de euro.Corect planificata, suma ar fi suficienta pentru constructia a cel putin 23 de kilometri de autostrada sau pentru realizarea a mai bine de jumatate din podul peste Dunare de la Braila.In aceste conditii, e greu de inteles de ce considera Guvernul ca - in loc sa investeasca acesti bani in infrastructura durabila - e preferabil sa ii foloseasca pentru a-si acoperi cheltuielile curente.Pe de o parte, ne-am gandit ca, poate, cei 1,16 miliarde lei incapusera pe mana unor functionari care nu se pricepeau sa-i investeasca. In acest caz, era normal sa fie realocati.La fel de posibil este, insa, ca banii sa fi fost de mare folos la Transporturi , iar realocarea lor sa fie o greseala cu consecinte imprevizibile.Atat Finantele, cat si Transporturile evita sa spuna ce destinatie aveau banii taiatiMinisterul Finantelor n-a dat detalii cu privire la destinatia initiala a celor 1,16 miliarde de lei pe care ii taie de la Transporturi. In consecinta, am incercat sa aflam chiar de la Ministerul Transporturilor pe ce ar fi trebuit cheltuiti banii.Din pacate, in ciuda insistentelor noastre, Lucian Sova - care joi a demisionat, la cererea PSD, din functia de ministru - nu a raspuns la telefon.Ne-au raspuns, in schimb, cativa dintre secretarii de stat. Nici ei nu ne-au lamurit, insa, cu privire la destinatia intitiala a banilor.Spre exemplu, secretarul de stat Mircea Florin Biban ne-a spus ca se afla intr-o sedinta in care se analizeaza tocmai aceste aspecte, dar ca detalii nu ne poate da.Calin Fort, pe de alta parte, ne-a transmis ca nu e in tara si deci nu are detalii. Cu toate astea - ne-a spus secretarul ...citeste mai departe despre " N-avem autostrazi, iar calea ferata e jalnica, dar Guvernul ia sume uriase de la Transporturi. Ce se putea face cu acesti bani " pe Ziare.com