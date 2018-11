"Cel mai mare deficit bugetar din ultimii 7 ani. A iesit executia bugetara pe primele 10 luni ale anului. Statul a cheltuit cu 20.9 miliarde de lei mai mult decat a incasat. Vom avea cifrele finale abia in luna ianuarie. Ce inseamna asta? Inseamna ca statul roman s-a indatorat cu peste 1,000 de lei per roman. In total, in statul roman, s-au cheltuit cu 38.7 miliarde de lei mai mult, in doar 10 luni, fata de anul trecut", a scris Claudiu Nasui pe Facebook Totodata, acesta a explicat si "pe ce s-au dus banii"."Salariile bugetarilor au crescut cu 14.3 miliarde de lei (+25.4%).Dobanzile au crescut cu 25.5% ajungand la suma colosala de 11.2 miliarde de lei.Asistenta sociala (de unde pleaca si pensiile speciale) a crescut cu 9.2 miliarde de lei. Doar la MAI s-au platit mai mult pentru pensii speciale cu 640 de milioane fata de anul trecut.De unde toate acestea? Din banii nostri si din datorie", a conchis deputatul USR, membru al comisiei de buget-finante.In schimb, reprezentantii Guvernului sustin ca economia merge bine, iar Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, afirma ca veniturile statului vor creste in doi ani cu 25%.Citeste si:Executia bugetara dupa zece luni: Deficit triplu fata de 2017, investitii de numai 1,7% din PIBValcov: Sunt bani de pensii si salarii. Veniturile statului vor creste in doi ani cu aproximativ 25% Gabriel Biris : Declaratia lui Teodorovici despre permisele de munca ii putea frange cariera politica, dar e parte dintr-un planC.B. ...citeste mai departe despre " Nasui (USR): Avem cel mai mare deficit bugetar din ultimii 7 ani. Statul s-a indatorat cu peste 1.000 de lei per roman " pe Ziare.com