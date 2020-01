Nasui (USR): Din 10 lei cheltuiti de stat in acest an, 6 se vor duce pe salarii, pensii si ajutoare

El continua analiza bugetului pe 2020 si precizeaza ca, din pacate, doar 4,8 miliarde de lei sunt destinati pentru achizitii noi, proiecte cu fonduri europene sau altele.Citeste si Nasui (USR) a analizat bugetul pe 2020: Cea mai mare cheltuiala sunt pensiile. Iar ele cresc cu inca 24%!"In 2020 cheltuielile statului vor creste tot pentru pensii si salarii. Dupa ce ca avem un deficit record, statul creste si mai puternic cheltuielile. Sa ne uitam mai atent cu ce vor creste. In total cheltuielile statului vor creste in 2020 cu 28 de miliarde de lei. O suma colosala.Din acestia, 16.3 miliarde sunt cresteri de pensii. Inca 6,8 miliarde sunt cresteri ale cheltuielilor de personal. Doar 4,8 miliarde sunt pentru achizitii noi, proiecte cu fonduri europene sau altele. Zilele astea am prezentat institutiile si destinatiile care variaza cel mai mult in noul buget #Buget2020. Acum sa ne uitam si la natura cheltuielilor din bugetul general consolidat", scrie Claudiu Nasui pe Facebook In concluzie, deputatul USR subliniaza ca statul roman este o adevarata masinarie de platit pensii si salarii. Potrivit lui Claudiu Nasui, din 10 lei cheltuiti de stat, 6 se vor duce pe salarii sau asistenta sociala."Defalcand astfel, vedem ca statul roman este o adevarata masinarie de platit pensii si salarii. Din 10 lei cheltuiti de stat, 6 se vor duce pe salarii sau asistenta sociala - 2,7 lei pentru salarii, 2,1 lei pentru pensii si 1,2 lei pentru asistenta sociala non-pensii.Desi in opozitie criticam indatorarea pentru a plati pensii si salarii, guvernul actual va face acelasi lucru, se va indatora pentru a plati pensii si salarii", precizeaza Claudiu Nasui.Deputatul USR mai spune ca, pentru a creste pensiile in mod neinflationist, Guvernul ar fi trebuit sa reduca cheltuielile si sa tina deficitul cat mai aproape de zero."Pot intelege cresterea pensiilor cu 40%. E an electoral, iar Guvernul nu vrea sa-si atraga animozitatea pensionarilor. In plus, exista si argumente morale pentru care pensiile ar trebui sa creasca. Nu este vina actualilor pensionari ca statul le-a tocat banii intr-o schema piramidala. Majoritatea dintre ei nu sunt "speciali" si au pensii foarte mici. Asta dupa o viata de munca. De ce? Din cauza falimentarului sistem de pensii de stat, numit pilonul 1.Problema e ...citeste mai departe despre " Nasui (USR): Din 10 lei cheltuiti de stat in acest an, 6 se vor duce pe salarii, pensii si ajutoare " pe Ziare.com