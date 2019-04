Ne da sau nu UE bani pentru podul peste Dunare?

Razvan Cuc a mers, vinerea trecuta, la Braila, unde a vizitat santierul unui capat al podului peste Dunare. La acel moment, Cuc si-a arogat meritul pentru demararea acestui proiect urias de infrastructura si l-a acuzat pe Mihai Tudose (fostul premier brailean care a trecut de curand de la PSD la Pro Romania) ca n-a facut destule pentru realizarea podului.Luni - insotit de premierul Dancila si de ministrul de Interne Carmen Dan - Razvan Cuc a mers la Tulcea, judet in care ar urma sa ajunga celalalt capat al podului peste Dunarea, inceput la Braila.Cei trei membri ai Guvernului au tinut o conferinta pe mai multe teme - si au vorbit inclusiv despre constructia podului - inainte sa viziteze santierul de pe malul Dunarii, din Tulcea. Razvan Cuc si-a reluat atacurile la adresa lui Mihai Tudose si a continuat sa politizeze subiectul."Din 2017, de cand mi-am preluat mandatul, domnul Theodorescu (presedintele CJ - n.red.) mi-a spus 'Razvane, de 8 ani tragem de toti ministrii ca sa lansam acest proiect", a declarat Razvan Cuc.Ceea ce n-a mai mentionat Razvan Cuc este ca in ultimii 8 ani la care a facut referire (cu exceptia lui 2016), tara noastra a avut parte doar de guvernari ale PSD. Cu alte cuvinte, esecul lansarii acestui proiect nu este vreo grea mostenire de la alte partide, ci chiar o incapacitate a social-democratilor de a lansa proiectul podului care ar urma sa fie un Golden Gate romanesc.In context, Vioricai Dancila a declarat ca i-a cerut lui Cuc o foaie de parcus a constructiei podului pe care vrea sa il faca din fonduri europene."Pentru mine, acest lucru (constructia podului - n.red.) este important si il dovedesc pentru ca de aici (din sala de conferinte - n.red.) vom merge la pod sa vedem stadiul lucrarilor. Dar in acelasi timp i-am cerut domnului ministru sa facem o foaie de parcurs, astfel incat se ne incadram ca si timp cu realizarea acestui pod.Al doilea lucru, pe care domnul ministru (Razvan Cuc- n.red.) l-a facut deja este sa trimita din nou la Bruxelles un studiu de trafic pe acest pod pentru ca ne dorim ca acest pod sa fie introdus in Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) . Deci ne-am dori ca acest pod sa se fac ...citeste mai departe despre " Ne da sau nu UE bani pentru podul peste Dunare? " pe Ziare.com