Olanda a avut in anul 2016 cel mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil - 63.000 euro, in timp ce Romania este tara UE cu cel mai ieftin teren arabil - in medie, 1.958 euro, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Printre regiunile din Uniunea Europeana pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie - 108.000 euro), iar cel mai ieftin in regiunea Yugozapaden din Bulgaria (in medie - 1.165 euro).In perioada 2011 - 2016, cea mai mare crestere a preturilor terenurilor arabile s-a inregistrat in Cehia, Lituania, Estonia, Letonia si Ungaria.Nu tot terenul din UE este detinut de fermieri care lucreaza pamantul, multi il arendeaza.Cea mai scumpa este arendarea unui hectar de teren arabil tot in Olanda (in medie - 791 euro pe an) si cea mai ieftina in Letonia (in medie - 46 euro pe an). Datele pentru Romania nu sunt disponibile. ...citeste mai departe despre " Ne vindem pe cei mai putini bani pamantul, la nivelul intregii Uniunii Europene " pe Ziare.com