Negocieri dure si neintelegeri la summitul G20 al ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor centrale

Dupa negocieri dure care aproape au dus la imposibilitatea emiterea unui comunicat, oficialii G20 participanti la reuniunea de la Fukuoka, din 8-9 iunie, au prezentat acelasi tip de comunicat referitor la comert ca cel emis la intalnirea din decembrie de la Buenos Aires."Cresterea economiei globale pare ca se stabilizeaza si ar urma sa creasca moderat in a doua parte a acestui an si in 2020. Totusi, ritmul ramane scazut si riscurile negative se mentin. Cel mai important, tensiunile comerciale si geopolitice s-au intensificat. Vom continua sa raspundem acestor provocari si suntem pregatiti sa reactionam", sustin ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20.In comunicat se arata de asemenea ca liderii financiari ai G20 au acceptat sa stabileasca reguli comune pentru eliminarea lacunelor legislative utilizate de gigantii tehnologici, cum ar fi Google, Amazon si Facebook, pentru a-si reduce impozitul pe profit.Aceste companii au scos in evidenta limitele regulilor actuale si totodata au creat tensiuni intre state pentru ca gigantii digitali pot sa plateasca taxe mai mici prin inregistrarea profiturilor in tari cu taxe reduse, indiferent unde este consumatorul final.La summitul G20 din decembrie de la Buenos Aires s-a lansat un armistitiu de cinci luni intre SUA si China pentru a permite negocieri menite sa opreasca escaladarea tensiunilor lor comerciale. Dar aceste negocieri au intrat in impas luna trecuta, determinand ambele parti sa anunte tarife vamale mai ridicate, ceea ce a afectat si pietele globale.Din comunicatul final al liderilor financiari ai G20 a fost exclusa propozitia "admitem necesitatea urgenta de a rezolva tensiunile comerciale". Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca excluderea a fost facuta la insistentele reprezentantilor SUA. De asemenea, comunicatul nu recunoaste ca adancirea conflictului comercial dintre SUA si China afecteaza cresterea economiei globale.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a afirmat sambata ca ...citeste mai departe despre " Negocieri dure si neintelegeri la summitul G20 al ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor centrale " pe Ziare.com