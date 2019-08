Nici urma de rectificare: Proiectul nu a ajuns pe masa Guvernului. Nici la CES nu a sosit, desi trebuia sa dea aviz azi

A revenit azi cu precizari si a afirmat ca proiectul va fi aprobat in aceasta saptamana, fara sa indice ziua in care va ajunge pe masa Executivului. Ministrul de Finante a motivat intarzierea spunand ca mai sunt mici detalii de pus la punct."Saptamana aceasta planificam sa aprobam aceasta rectificare de buget si cred ca lucurile sunt clarificate, doar micile detalii au mai ramas de pus la punct si lucrurile sunt asa cum am spus si in coalitie si cum am promis populatiei, mai ales", a declarat Eugen Teodorovici pentru Radio Romania Actualitati.Rectificarea nu a fost lansata nici in dezbatere publicaProiectul nici macar nu a fost pus in dezbatere, desi Teodorovici spusese ca il va publica pe site-ul Ministerului de Finante inca de joia trecuta."Veti vedea astazi (miercuri - n.red.) pe site, va trebui sa punem pe site astazi (miercuri - n.red.) - hai sa spun cel tarziu poate maine (joi - n.red.) dimineata la prima ora - si rectificarea bugetara si ordonanta de masuri - pentru ca, stiti foarte bine, vor fi si cateva masuri pe care le-am propus spre discutie, analiza si decizie Guvernului, care se vor aproba la pachet cu rectificarea bugetara", a spus Teodorovici, miercuri, intr-o conferinta de presa.Mai mult, documentul nu a ajuns nici la Consiliul Economic si Social (CES), institutie care trebuie sa emita un aviz obligatoriu inainte ca rectificarea sa ajunga pe masa Guvernului.Eugen Teodorovici ceruse CES sa se reuneasca luni, la ora 13.00, in sedinta extraordinara, pentru a aviza rectificarea. Consiliul s-a reunit, dar proiectul nu a fost avizat pentru ca Ministerul de Finante nu a trimis documentul. Astfel, ministerul a cerut CES sa se reuneasca iar, joi."Ministerul de Finante a transmis solicitarea de a convoca CES pe 8 august pentru avizarea rectificarii", a declarat luni pentru Ziare.com Silvia Vlasceanu, vicepresedinte in Consiliul Economic si Social.Rectificarea bugetara nu ajunsese vineri nici la Consiliul Fiscal, alta institutie ce trebuie sa avizeze proiectul inainte de a ajunge la Guvern."Pana acum, nu am dat aviz. Va fi dat cand vom primi toate documentele. Noi stam in stand-by. Asteptam sa vedem ce se hotaraste. Nu s-a pus nici pe site, asteptam", au declarat vineri surse din Consiliul Fiscal pentru Ziare.com.Asadar, rectificarea bugetara, asteptata cu mare intere ...citeste mai departe despre " Nici urma de rectificare: Proiectul nu a ajuns pe masa Guvernului. Nici la CES nu a sosit, desi trebuia sa dea aviz azi " pe Ziare.com