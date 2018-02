Nord Stream 2: Arma politica a Rusiei?

Pana la finele anului 2019, concernul energetic rusesc Gazprom intentioneaza sa incheie proiectul gazoductului Nord Stream 2. Concomitent cu gazoductul Nord Stream, dat in folosinta in 2011, va fi transportat gaz metan din Rusia peste Marea Baltica si pana in Germania.Cine se opuneSapte parlamentari europeni si din Bundestag, apartinand formatiunilor politice CDU, CSU, FDP si Verzii, intre care Elmar Brok (CDU) si Manfred Weber (CSU), au apelat la guvernul federal de la Berlin, prin intermediul unui text publicat in cotidianului "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), "sa ia pozitie".Semnatarii apelului au avertizat ca Nord Stream 2 scindeaza Europa. "Politica energetica europeana si solidaritatea fata de vecinii nostri sunt argumente contra gazoductului Nord Stream 2", au subliniat acestia, incercand sa-i mobilizeze pe adversarii proiectului. "Speram ca va mai avea loc o dezbatere ampla in Germania si in alte tari", a mentionat pentru DW Elmar Brok, coautor al articolului.De ce ar putea scinda acest proiect EuropaGazoductul ar intari pozitia Germaniei pe piata energetica. Mai ales tarile din estul Europei se tem de pierderea incasarilor prin taxele de tranzit, de pierderea a miliarde de euro, in cazul in care conductele de gaz existente in tarile lor vor fi folosite mai putin.Multe state sunt ingrijorate si din cauza cresterii dependentei de gazul metan rusesc. Si nu putini sunt dezamagiti ca, in ciuda acestor temeri manifestate de partenerii europeni, Germania urgenteaza lucrarile la constructia gazoductului.Si Uniunea Europeana isi face griji, considerand proiectul uniunii energetice europene amenintat. Scopul acestei uniuni ar fi tocmai reducerea dependentei de gazul rusesc.Care e pozitia oficiala a GermanieiGuvernul federal sustine proiectul. Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel (SPD) s-a pronuntat, in trecut, in repetate randuri in favoarea Nord Stream 2, prezentand Rusia drept tara de nadejde exportatoare de energie.Vinerea trecuta, Angela Merkel (CDU) a declarat ca Nord Stream 2 este un proiect pur economic si, deci, o decizie de afaceri.Ce opinii mai exista fata de Nord Stream 2Multi politicieni germani o contrazic pe Angela Merkel, subliniind aspectul politic al afacerii. "Energia ...citeste mai departe despre " Nord Stream 2: Arma politica a Rusiei? " pe Ziare.com