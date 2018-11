Noua conducere ASF a fost confirmata de Parlament. Iata cine sunt noii sefi ai institutiei si ce salarii vor primi

Mai exact, pe 13 noiembrie, mai multe comisii parlamentare din Camera Deputatilor si Senat au avut o sedinta reunita, in care au audiat aproape 30 de candidati care isi doreau sa ocupe unul dintre cele 9 locuri din Consiliul ASF. In acest consiliu exista, de fapt, 5 locuri pentru membri executivi (presedinte, prim-vicepresedinte si 3 vicepresedinti) si 4 posturi pentru membri ne-executivi.Locurile din Consiliul ASF sunt vanate din mai multe motive. Pe de o parte, ele sunt ravnite pentru ca salariile lunare ale membrilor depasesc, in unele cazuri, 13.000 de euro.Apoi, pentru ca ASF raspunde de corecta functionare a pietei asigurarilor, pietei de capital si a pietei pensiilor private, a caror valoare totala depaseste 20 de miliarde de euro.Potrivit votului de ieri, noua conducere a ASF a fost confirmata astfel:Presedinte: Leonardo Badea (213 voturi pentru si 118 impotriva);Prim-vicepresedinte: Elena Doina Dascalu (214 voturi pentru si 117 impotriva)Vicepresedinte pentru sectorul Instrumente Financiare: Marius Bota (213 voturi pentru si 117 impotriva);Vicepresedinte pentru sectorul Asigurari/Reasigurari: Cristian Rosu (215 voturi pentru si 116 impotriva);Vicepresedinte pentru sectorul Pensii private: Dan Armeanu (215 voturi pentru si 116 impotriva);Membrii ne-executivi: Joszef Birtalan (214 voturi pentru si 117 impotriva), Gabriel Gradinescu (215 voturi pentru si 116 impotriva), Aura Socol (214 voturi pentru si 116 impotriva) si Ovidiu Wlassopol (215 voturi pentru si 114 impotriva).Iata cine sunt noii membri in Consiliul ASF, ce experienta au, dar si cu cati bani au fost remunerate, pana acum, posturile pe care urmeaza sa le ocupe.Ce experienta are fiecare membru din conducerea ASF si cati bani va castigaPresedintele ASF, Leonardo Badea este doctor in contabilitate si preda la Universitatea "Valahia" din Targoviste si la Universitatea de Vest din Timisoara.In 2012, a devenit senator PSD de Dambovita, iar din 2016 e deputat de Dambovita.Leonardo Badea, noul presedinte al ASF - Foto: Arhiva Facebook /Leonardo BadeaBadea este presedinte al Consiliului ASF inca din luna iunie 2017. Potrivit declaratiei de avere pe care a depus-o pe 7 iunie 2018, Leonardo Badea a incasat de la ASF un salariu lunar in valoarea ...citeste mai departe despre " Noua conducere ASF a fost confirmata de Parlament. Iata cine sunt noii sefi ai institutiei si ce salarii vor primi " pe Ziare.com