Noua firme - dintre care unele cu investitori comuni - primesc ajutoare de stat in valoare de sute de milioane de lei

Potrivit Vioricai Dancila, Guvernul le da banii - in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie instituita prin HG 807/2014 - unor companii care se pregatesc sa investeasca 1,3 miliarde de lei si sa creeze circa 2.000 de locuri de munca."Proiectele pentru care se semneaza finantarile, in aceasta prima perioada, au o valoare de 1,3 miliarde de lei. Sprijinul guvernamental este unul consistent: aproape 500 de milioane de lei", a declarat Dancila.Cele 9 societati care au primit ajutoare de stat sunt: Teraplast SA, Teraglass Bistrita SRL, Depaco SRL, MG TEC Industry SRL, Jaeggi Industries SRL, Therme Nord Bucuresti SRL, Universal Alloy Europe SRL, Stonevault SRL si Romagua Grup SA.Guvernul nu a pus la dispozitie, deocamdata, date concrete cu privire la sumele pe care urmeaza sa le incaseze fiecare dintre societati.Cine primeste ajutor din bani publiciIn anii trecuti, potrivit presei, omul de afaceri clujean Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie al Terapalst SA, declara in cadrul unui eveniment desfasurat la Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) ca, desi a cerut ajutor de stat, banii au ajuns, pana la urma, la o multinationala. Tot atunci, Goia sustinea ca Teraplast SA va mai cere ajutor de stat, in baza HG 807/2014.Se pare ca perseverenta omului de afaceri a dat roade, in sfarsit. Pe de o parte, compania Teraplast SA a primit ajutorul de stat pe care l-a solicitat.In plus, ajutor de stat a primit si Teraglass Bistrita SRL. Aceasta societate - se arata intr-un raport postat pe site-ul BVB in 2017 - era o filiala a societatii Teraplast SA.In cadrul aceluiasi document se arata ca, la 1 ianuarie 2017, Teraplast SA incheiase "un acord cu asociatii Depaco SRL pentru achizitia pentru achizitia a 50% din partile sociale ale acesteia". Or, pe 12 noiembrie, s-a anuntat ca ajutor de stat va primi si Depaco SRL.Puteti citi aici documentul postat pe site-ul BVB in data de 27 aprilie 2017.Conexiuni se pot face si intre alte firme care primesc, in acest an, ajutor de stat. Spre exemplu, austriecii de la A-Heat Group detin Jaeggi Industries SRL (care primeste ajutor de stat) s ...citeste mai departe despre " Noua firme - dintre care unele cu investitori comuni - primesc ajutoare de stat in valoare de sute de milioane de lei " pe Ziare.com