Noua strategie de indatorare: Finantele vor mai multi lei de la banci, BNR se teme de gradul lor mare de expunere pe datorie

Altfel spus, MFP se va adresa "preponderent" bancilor din tara, avand in vedere ca de la acestea atrage de peste 12 ori mai multi bani decat de la populatie, in ciuda economiilor in crestere ale acesteia.Oficialii Bancii Nationale atrag atentia de ceva vreme ca gradul de expunere a bancilor la titlurile de stat este prea mare.Expertii Bancii Nationale ( BNR ) se tem ca o eventuala crestere a dobanzii ar eroda valoarea detinerilor de titluri de stat din portofoliile bancilor.Bancile locale sunt cei mai mari creditori ai statuluiMFP a emis titluri de stat pe piata interna de 26,2 miliarde de lei, in Semestrul 1 din 2019, dintre care 24,2 miliarde au fost cumparate de banci.Valoarea emisiunilor de titluri de stat a crescut cu peste 22% in medie lunara pe Semestrul 1 din 2019, fata de media anului trecut, pana la mai mult de 4,36 miliarde de lei, potrivit datelor MFP.Si in 2018 bancile detineau circa 88% din datoria publica guvernamentala, potrivit documentului de Strategie al MFP.Valoarea titlurilor de stat detinute de sectorul bancar s-a ridicat la circa 90 de miliarde de lei, circa 20% din valoarea activelor, una dintre cele mai ridicate din Europa, potrivit celui mai recent raport al FMI Eroziune prin cresterea dobanzii"Pierderile potentiale generate de senzitivitatea portofoliului de titluri de stat la variatii ale ratelor de dobanda, conform celor 6 scenarii (de stres, n.r.), ar putea determina o reducere a ratei fondurilor proprii totale la nivel de sistem cu pana la 1,2 puncte procentuale", spune cel mai recent raport BNR privind stabilitatea financiara.Valoarea detinerilor de titluri de stat se actualizeaza cu o formula care are la numitor rata dobanzii. Cresterea acesteia, de asteptat in cazul Romaniei din cauza amplificarii dezechilibrelor financiare, va duce la ajustari negative ale activelor, "care musca din fondurile proprii, in ultima instanta", a explicat pentru cursdeguvernare.ro un expert al BNR.Si FMI avertizeaza ca bancile romanesti detin prea multe titluri de stat si ca BNR ar trebui sa le ceara rezerve suplimentare de capital, in vederea contracararii potentialelor riscuri.