Noul ministru vrea aproximativ 1% din PIB pentru Educatie la rectificarea bugetara

Intrebata la Realitatea TV daca solicita 1% din PIB, adica 10 miliarde de lei, la rectificarea bugetara, ea a raspuns: "Am facut solicitarea pentru aceasta rectificare. (...) E (suma - n.red.) aproximativa, pentru ca imi doresc sa misc lucrurile".Anisie a mentionat ca este nevoie de bani si la cercetare si la educatie. "Am mai multe capitole si pentru salarii si pentru investitii. Suntem pe final de an, finalizam anumite obiective de investitii si trebuie sa primim acesti bani", a spus ministrul.Miniatrul a afirmat ca s-au pornit niste investitii, de tipul toaletelor care ar trebui sa nu mai fie in curtea scolii. "Din 1.080 de unitati de invatamant care au in curte toaletele 857 au fost introduse in programul acesta care sa fie finantat de la buget pentru a fi finalizate lucrarile, dar in realitate nu au fost realizate decat 154", a afirmat Anisie.Intrebata daca nu mai sunt bani, ea a raspuns ca a cerut Directiei Economice din minister sa-i prezinte la zi o situatie cu toate investitiile."Probabil ca maine, cand e termenul limita, o sa aduca si cei de la Economic si cei de la Infrastructura documentele, sa vedem de ce (...) numai 154 sunt in curs de realizare", a precizat ministrul.Anisie a mentionat ca i s-a spus ca acesti bani au fost alocati "mai mult pe hartie", adica inca nu au fost transferati catre obiectivele respective.