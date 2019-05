Nu au inceput lucrarile la drumul expres Craiova-Pitesti. Ce au inaugurat, de fapt, Dragnea si Cuc

La eveniment au participat liderul PSD Liviu Dragnea, fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu, senatorul Claudiu Manda si ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.Locul in care au fost amplasate bordurile nu reprezinta nici inceputul drumului, nici punctul final al acestuia, ci se afla undeva la o treime din tronsonul I, intr-un lan de grau, relateaza publicatia locala olteana Gazeta de Sud."Este drumul tehnologic, adica acel drum situat pe langa drumul principal si care ne permite noua sa intram cu utilajele, in caz de accidente, in caz de blocaj a drumului, pentru lucrari de intretinere", a declarat pentru sursa citata Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).El a spus, insa, ca acest drum "face parte tot din drumul expres".De altfel, chiar CNAIR a transmis, joi, prin intermediul unui comunicat ca "in acest moment 15 utilaje actioneaza pentru decopertarea traseului si amanajarea drumurilor tehnologice destinate accesului in santier".Foto: CNAIRIn plus, mai noteaza GDS, exproprierile nu sunt facute pe tot traseul tronsonului I, fapt confirmat si de purtatorul de cuvant al CNAIR."Exproprierile s-au facut pe unde se lucreaza, dar pe unde nu s-au facut, nu se lucreaza inca si pe tronsonul II mai sunt de facut niste exproprieri. (...) Pana se fac exproprierile pe tronsonul I, care sunt pe traseul de avizare deja pentru restul terenului, constructorii pot sa lucreze pe zona in care s-au facut exproprierile. Nu cred eu ca vor inainta ei atat de mult in doua-trei zile, o saptamana in zona in care nu s-au facut exproprierile", a explicat Alin Serbanescu.Acesta a mai adaugat ca nici pe tronsonul II al drumului expres nu s-au finalizat exproprierile: "Noi nu avem cum sa intram pe terenurile care sunt ale oamenilor. Sa nu se sperie cineva. Dupa ce expropriem intram acolo. Pana atunci, noi intram doar pe portiunile pe care s-au facut exproprierile".Precizam ca liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, au inaugurat, miercuri, cu mare fast drumul expres Craiova-Pitesti."Astazi ...citeste mai departe despre " Nu au inceput lucrarile la drumul expres Craiova-Pitesti. Ce au inaugurat, de fapt, Dragnea si Cuc " pe Ziare.com