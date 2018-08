Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524. Ce spune presedintele ANSVSA

Pana acum au fost sacrificate aproape 50.000 de animale, stabilindu-se ca virusul a intrat in tara prin introducerea ilegala de produse infestate, in zona de nord a tarii, dar si adus de porcii mistreti, in delta Dunarii."Incepand cu 9 iunie, avem o evolutie destul de agresiva in zona de sud-est a Romaniei, intrata prin Rezervatia Naturala Biosfera Dunarii, o evolutie exploziva, care genereaza o sitiuatie epidemiologica nespecifica.Avem in acest moment in evolutie 524 de focare de pesta porcina africana, 521 localizate in gospodarii ale populatiei, trei in exploatatii profesionale", a anuntat, miercuri, presedintele ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu, dupa sedinta Comitetului National de Urgenta pentru combaterea pestei porcine africane.Potrivit acestuia, cea mai mare exploatatie afectata se afla in judetul Tulcea, fiind sacrificati dintr-un singur loc 43.843 de porci.In total, au fost eliminate, ucise, un numar de 49.816 porcine, la nivelul intregii tarii. Au fost afectate 94 de localitati - 14 in judetele Satu Mare, Bihor, Salaj si 80 in judetele Tulcea, Contanta, Galati, Braila si Ialomita."Infestarea, din datele pe care le avem, in nord-vest s-a produs prin introducere ilegala de produse provenite de la animale sacrificate in stare patologica, bolnave sau purtatoare a virusului, iar in partea de est, prin migratia porcilor mistreti, la nivelul Biosferei Delta Dunarii, de unde, prin contact cu porcii domestici aflati riverani s-a extins la gospodariile populatiei", a mai spus Geronimo Raducu Branescu.Acesta a precizat ca se ofera despagubiri pentru proprietarii animalelor, intre 8 si 12 lei per kilogram, fiind finalizate pana in prezent 51 de dosare, in baza carora s-a achitat suma de 130.000 de lei."De asemenea, sunt in procedura de evaluare alte 86 de dosare", a mai spus Geronimo Raducu Branescu.Presedintele ANSVSA a precizat ca discutiile in cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta au vizat "gestiunea focarelor salbatice si metodele de interventie la mistreti"."Incercam sa limitam numarul focarelor, dar, avand in vedere istoricul evolutiei boii in celelalte tari - Lituania, Estonia, Polonia - este greu de previzionat dinamica evolutiva", a mai sp ...citeste mai departe despre " Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524. Ce spune presedintele ANSVSA " pe Ziare.com