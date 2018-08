O ciuperca ameninta culturile de cafea. Riscam sa ramanem fara licoarea care ne trezeste dimineata?

CNN Money arata cum a reusit Columbia sa scape dintr-o situatie grava: prin implicarea Guvernului si a cercetatorilor.Cu finantarea de la stat, oamenii de stiinta au reusit sa identifice acele soiuri rezistente la ciuperca respectiva.O batalie a fost castigata, dar razboiul continua."La roya", asa cum e numita Hemileia vastatrix pe plan local, e o problema care persista, fiind exacerbata de schimbarile climatice, care duc la scumpirea cafelei si ingreuneaza viata cultivatorilor.Cand sporii acestei ciuperci apar pe un arbore de cafea, acesta isi pierde frunzele si nu mai produce fructele. Ideea este ca se raspandeste rapid si poate distruge culturi intregi. In fapt, asta s-a intamplat in America Centrala in 2012. Iar unele tari producatoare, ca Guatemala, nu si-au revenit complet nici macar acum.Hemileia vastatrix. Sursa: Wikimedia CommonsFructe de cafea. Sursa: Wikimedia CommonsExista si cazuri fericite. Honduras este un exemplu. In prezent, este al treilea cel mai mare producator de cafea din lume si a reusit, in mare parte, pentru ca a urmat modelul Columbiei. Dar ce a presupus acesta, mai exact?Ei bine, un pas crucial a fost infiintarea unei autoritati centrale care sa se ocupe exclusiv de acest domeniu. Federatia Nationala a Cafelei (FNC) a fost pregatita in 2008 sa furnizeze agricultorilor seminte dintr-un soi rezistent la ciuperca daunatoare. Adica dupa 6 ani de experimente facute de cercetatori.De fapt, in ultimii ani, aproape jumatate din culturi au fost inlocuite (45% din cele 940.000 de hectare).De asemenea, un alt aspect important a fost ca FNC a furnizat expertiza tehnica agricultorilor. Specialistii, care au capatat porecla de "gulere galbene" dupa uniforme, au vazut si analizat culturile, la fata locului, pentru a-i invata pe producatori cum sa foloseasca fungicidele sau care sunt cele mai bune practici pentru a creste o planta sanatoasa.Mai mult, in parteneriat cu bancile detinute de stat, FNC ofera asistenta financiara sub forma unor imprumuturi, care se intind pe sapte ani, adica dupa ce plantele incep sa produca (copacii de cafea ajung la maturitate in trei ani).Gratie acestui plan holistic, productia de cafea a Columbiei aproape s-a dublat: de la 8,5 milioane in 2008 la 14,5 milioane de ...citeste mai departe despre " O ciuperca ameninta culturile de cafea. Riscam sa ramanem fara licoarea care ne trezeste dimineata? " pe Ziare.com