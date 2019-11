"Consiliul de Administratie a mandatat-o pe doamna Mariana Miclaus sa indeplineasca atributiile de director general provizoriu, incepand cu data de 12.11.2019.Doamna Mariana Miclaus, anterior numirii in functia de director general, a condus, in cadrul Metrorex, Serviciul Managementul Finantarilor Externe, avand o experienta de peste 30 de ani in cadrul societatii.Mentionam ca de la infiintarea Metrorex, este pentru prima data cand pozitia de director general este ocupata de catre o doamna", se arata intr-un comunicat transmis de companie la solicitarea Ziare.com.Potrivit CV-ului comunicat de Metrorex, Mairana Miclaus are 56 de ani si lucreaza la Metrorex din 1981. A absolvit, in 2009, cursurile Facultatii de administratie publica din cadrul Universitatii Athenaeum din Bucuresti, in 2009. ...citeste mai departe despre " O femeie a devenit, in premiera, director general la Metrorex " pe Ziare.com