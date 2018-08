O cercetare realizata de Universitatea din Edinburgh a scos la iveala ca peste 50 milioane de tone de fructe si legume bio din intreaga Europa sunt aruncate in fiecare an. Motivul? Nu ating standardele consumatorilor in privinta aspectului.Studiul a fost publicat in revista Cleaner Production, noteaza BBC.Lucrarea s-a axat pe risipa de hrana in Spatiul Economic European si a analizat cat de multe produse sunt aruncate, anual, inainte ca acestea macar sa ajunga pe rafturile din magazine.Cercetatorii au atribuit risipa reglementarilor stricte ale guvernelor, standardelor superioare ale supermarketurilor, dar si asteptarilor clientilor privind modul in care ar trebui sa arate produsele.De asemenea, specialistii au descoperit ca fermierii care au contracte cu diferite supermarketuri cultiva de obicei mai multe legume sau fructe decat sunt obligati sa furnizeze, tocmai pentru ca iau in considerare ca o parte din produse nu vor indeplini standardele pentru a fi vandute.Cercetatorii arata ca o mai buna constientizare a consumatorilor in acest sens ar putea incuraja si vanzarea legumelor/fructelor mai urate.Stephen Porter, de la Universitatea din Edinburgh, a declarat: "Incurajarea oamenilor de a fi mai putin pretentiosi in privinta felului in care arata fructele si legumele pe care le consuma ar putea duce la reducerea risipei si impactului productiei alimentare asupra climei".In ultima vreme, supermarketurile din Marea Britanie au amenajat spatii incapatoare pentru a primi cantitati mai mari de produse "urate". Anul trecut, Sainsbury a lansat o campanie pentru a incuraja consumul de banane lovite, cu pete negre, dar si de fructe de avocado care nu aveau forma perfecta.A.D. ...citeste mai departe despre " O treime din fructele si legumele bio se arunca, pentru ca sunt "prea urate" ca sa fie vandute. E vorba de 50 de milioane de tone " pe Ziare.com