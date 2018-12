Oamenii de afaceri i-au scris lui Dancila: Vor sa participe la sedinta de guvern din aceasta seara

Oamenii de afaceri spun ca vor sa mearga la sedinta de guvern din aceasta seara pentru a demonstra ca ordonanta trebuie respinsa."Ne exprimam dorinta si disponibilitatea de a participa astazi in deschiderea sedintei de Guvern, cu specialistii nostri, pentru a sta la dispozitia decidentilor si pentru a aduce toate datele necesare pentru luarea singurei decizii pe care o consideram corecta si anume respingerea acestui act normativ in forma actuala", se arata in scrisoarea CDR.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei atrage atentia ca OUG este o greseala si va avea consecinte deosebit de grave pentru economia Romaniei."Stimata doamna prim-ministru, Va scriem in numele Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), intr-un ultim efort de a preintampina o decizie a Guvernului pe care il conduceti si care risca sa aiba consecinte deosebit de grave pentru economia Romaniei.CDR reprezinta companii romanesti si straine, mici si mari care contribuie cu peste 50% la PIB -ul Romaniei si angajeaza peste 1,2 milioane de oameni. Credem ca vocea noastra merita ascultata", afirma CDR.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei subliniaza ca ordonanta a fost elaborata fara o analiza serioasa si fara o consultare cu specialisti si din aceasta cauza actul normativ ontine multe greseli si concluzii bazate pe analize eronate."Suntem convinsi ca nu doriti sa creati probleme mediului de afaceri si economiei si ca la baza deciziei dumneavoastra de a adopta aceasta Ordonanta de Urgenta stau bunele intentii. Din pacate, aceasta ordonanta a fost elaborata fara o analiza serioasa si fara o consultare cu specialisti in domeniile pe care le reglementeaza sau le impoziteaza.In lipsa acestei consultari, fiind rezultatul contributiei unui numar restrans de persoane, ea contine multe greseli si concluzii bazate pe analize eronate. Consideram ca ele pot fi indreptate in urma unui dialog cu mediul de afaceri", precuzeaza CDR.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Oamenii de afaceri i-au scris lui Dancila: Vor sa participe la sedinta de guvern din aceasta seara " pe Ziare.com