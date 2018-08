Oficialul moldovean a adaugat ca totodata un alt proiect privind infrastructura energetica este pregatit pentru implementare, relateaza Publika TV.Potrivit publicatiei Balkan Insight, constructia gazoductului Ungheni-Chisinau are scopul de a reduce dependenta Republicii Moldova de gazele naturale din Rusia si consolidarea securitatii energetice.Prima parte a gazoductului, care leaga Iasi de Ungheni, a fost inaugurata in august 2014.Lungimea conductei va fi de aproximativ 117 kilometri. Prin ea vor putea fi transportati circa 1,5 miliarde de metri cubi, ceea ce acopera integral necesitatea de combustibil in Moldova fara regiunea transnistreana. ...citeste mai departe despre " Oficial moldovean: Constructia gazoductului Ungheni-Chisinau va incepe in aceasta luna " pe Ziare.com