Oficial: Pesta porcina a fost identificata intr-o ferma cu 17.000 de animale. Intr-un alt caz au fost sacrificati 45.000 de porci

"Noi actionam cu toata forta, cu toate structurile statului, avem sprijin din partea armatei, jandarmeriei, politiei de frontiera. Veghem in continuare sa nu apara noi focare. Avem expusa toata frontiera de nord si de vest, desi boala a penetrat prin extremitati in nord-vest si sud-est, avem frontiera cu Republica Moldova cu Ucraina. Suntem in permanenta stare de alerta atat pe plan intern, pentru a gestiona evolutia epidemiologica cat si la frontiere, pentru a preveni aparitia de noi focare. Boala este cat se poate de agresiva, iar la noi a intrat mai tarziu fata de alte tari de pe coridorul nordic", a spus Branescu.440 de focare, confirmateAcesta a precizat ca in momentul de fata sunt in diferite faze de evolutie 440 de focare confirmate, din care 438 se afla in gospodariile populatiei si doua in exploatatii comerciale din judetul Tulcea, in prima exploatatie urmand sa se finalizeze sacrificarea a 45.000 de porci."Din nefericire PPA a mai fost confirmata intr-o noua exploatatie din Tulcea, un depozitar cu 17.000 de capete porcine, la care au inceput deja procedurile de sacrificare. Sunt 7 judete afectate, respectiv Satu Mare, unde a debutat primul focar de pesta porcina africana, in care sunt 5 focare la gospodariile populatiei si 8 cazuri la porci mistreti. 440 de focare sunt la porcul domestic, iar la mistret sunt 16 cazuri pe teritoriul Romaniei. In Bihor sunt 17 focare in gospodarii si un caz la porc mistret, in Salaj, un caz la mistret, in Tulcea 397 de focare la populatie, doua in exploatatii comerciale si 6 cazuri la porci mistreti, in Braila 7 focare toate la gospodariile populatiei, in Constanta - 7 focare si in Ialomita - 5, tot la gospodarii ale populatiei. Este bine sa precizez ca, prin focar de pesta porcina africana se intelege evolutia bolii intr-o exploatatie care numara unul sau mai multi porci, la care s-a confirmat infectia cu virusul pestei porcine africane", a explicat presedintele ANSVSA.In ceea ce priveste pagubele inregistrate pana in prezent din cauza PPA, seful ANSVSA a spus ca se vor cuantifica doar la finalul actiunilor de ucidere, dezinfectie si dezinsectie ca ...citeste mai departe despre " Oficial: Pesta porcina a fost identificata intr-o ferma cu 17.000 de animale. Intr-un alt caz au fost sacrificati 45.000 de porci " pe Ziare.com