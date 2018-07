Olandezii de la Damen au preluat, in sfarsit, conducerea Santierului Naval Mangalia

Santierul Naval de la Mangalia este detinut, incepand de astazi, in proportie de 51% de SN 2 Mai SA, in care statul roman este actionar majoritar, prin intermediul Ministerului Economiei.Controlul operational al unitatii de productie va fi detinut, insa, de olandezi. Directorul general va fi Chris Gronninger, reprezentant al grupului Damen, a informat compania, prin intermediul unui comunicat.In documentul emis de Damen se mai arata ca:"Aceasta achizitie este una strategica si va imbogati portofoliul curent al Damen, oferind posibilitatea de constructie si conversie a unor nave mai mari, mai complexe si mai performante. Santierul are o suprafata de circa 1 milion de metri patrati, ceea ce il face cel mai mare santier din Grupul Damen".Prezent la eveniment, directorul economic al Grupului Damen, Frank Eggink, a declarat:"Avem in fata o perioada dificila, avand in vedere situatia curenta a santierului. Totusi, cu sustinerea Guvernului Romaniei, cu forta de munca experimentata si cu sprijinul comunitatii locale, Damen isi propune sa restabileasca sanatatea financiara a santierului, sa mentina numarul de angajati si sa identifice oportunitatile comerciale la nivel international care sa contribuie la cresterea nivelului de activitate".Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Economiei, Danut Andrusca a salutat finalizarea tranzactiei si a afirmat ca, acum, exista motive de optimism in santier si in randul comunitatii locale, care s-a aflat o perioada mult prea indelungata de timp intr-o situatie dificila."Sunt bucuros sa pot anunta finalizarea tranzactiei pachetului de actiuni la Santierul din Mangalia, la exact 4 luni de cand am anuntat public ca impreuna cu echipa din minister am rezolvat o situatie de blocaj care dura de prea mult timp. Acum avem motive de optimism in ceea ce priveste viitorul santierului si revitalizarea acestuia. Am incredere ca partenerul olandez va contribui la relansarea activitatii in santier si la dezvoltarea acestuia", a declarat Danut Andrusca, potrivit documentrului citat.Citeste si: Guvernul a aprobat o OUG prin care Damen poate prelua Santierul Naval Mang ...citeste mai departe despre " Olandezii de la Damen au preluat, in sfarsit, conducerea Santierului Naval Mangalia " pe Ziare.com