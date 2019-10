OMV Petrom a anuntat o noua descoperire de gaze in regiunea Olteniei

"De-a lungul anilor, zacamantul Totea a fost unul dintre cele mai productive din portofoliul nostru. Insa, asa cum se intampla cu orice zacamant de titei si gaze, Totea a intrat in declin dupa ce si-a atins platoul de productie in 2017. Descoperirea unor resurse suplimentare in apropierea zacamantului Totea este o veste extraordinara pentru potentialul zonei si va compensa partial acest declin", a declarat Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil de Upstream.Forajul sondei Totea 4461 a inceput in ianuarie 2018 si a atins adancimea finala in septembrie acelasi an. Sonda a fost testata cu succes in aprilie 2019, pentru volume de pana la 500.000 de metri cubi/zi. Conectarea la infrastructura din zona Totea a fost realizata in mai putin de un an si a fost demarata productia experimentala, pentru a testa potentialul si dimensiunea noii descoperiri.Investitiile in noua sonda si infrastructura conexa se ridica la aproximativ 50 de milioane de euro. Suma se adauga celor 200 de milioane de euro deja investite incepand din 2011 pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze din zona Totea. Lucrarile de dezvoltare au inclus forajul a cinci sonde de mare adancime si constructia parcului de productie gaze Totea 4540.Gazul natural de la Totea este transportat prin 25 de km de conducte catre hub-ul Hurezani pentru a fi tratat si apoi livrat in sistemul national de transport.Cu noua sonda, productia de gaze din zacamantul Totea, daca ar fi folosita exclusiv pentru incalzire, ar putea asigura necesarul de energie pentru peste 500.000 de locuinte.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep in 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 789 benzinarii, la sfarsitul lui iunie 2019, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale ...citeste mai departe despre " OMV Petrom a anuntat o noua descoperire de gaze in regiunea Olteniei " pe Ziare.com