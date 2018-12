OMV Petrom critica ordonanta anuntata de Teodorovici: Arunca piata de gaze din Romania inapoi in timp cu cel putin zece ani

"Daca vor fi implementate vor arunca piata de gaze din Romania inapoi in timp cu cel putin zece ani. Productia va scadea, iar importurile ar creste", transmite OMV Petrom intr-un comunicat de presa citat de BiziDay.Compania precizeaza ca noile masuri fiscale vor avea un puternic impact asupra sectorului energetic din Romania, securitatii energetice, locurilor de munca, dar si investitiilor."Daca vor fi implementate, masurile vor arunca piata de gaze din Romania inapoi in timp cu cel putin 10 ani, la stadiul de piata reglementata si departe de a fi liberalizata.In absenta unei economii deplin functionale, investitiile, disponibilitatea produselor si serviciilor, locurile de munca si cresterea economica sunt amenintate.Suntem profund ingrijorati cu privire la masurile care sunt impuse fara studii de impact si fara nicio consultare prealabila. Astfel de masuri au efect negativ asupra atractivitatii Romaniei pentru investitori, descurajeaza proiectele de investitii si afecteaza in mod negativ economia si forta de munca", se arata in document.Sursa citata mai precizeaza ca plafonarea pretului gazelor naturale incalca regulile UE privind piata libera si distorsioneaza concurenta."Atragem atentia ca stabilirea in mod artificial a unui pret la care producatorii sunt obligati sa comercializeze gazele incalca regulile Uniunii Europene privind piata libera, distorsioneaza concurenta, discrimineaza producatorii romani fata de importatori si poate avea consecinte grave asupra aprovizionarii cu gaze.Productia de gaze din Romania ar scadea in urmatorii ani ca urmare a reducerii investitiilor. Pretul stabilit artificial la 68 de lei/MWh pune in pericol proiecte importante de investitii din domeniu", potrivit comunicatului.Amintim ca marti seara ministrul Eugen Teodorovici a anuntat ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care va face noi modificari fiscale. Printre altele, Cabinetul Dancila vrea o "taxa pe lacomie", pe care bancile o vor plati in functie de volumul activelor si de nivelul ROBOR. Impozite mult mai mari ar urma sa plateasca si firmele din domeniul energiei si cele din comunicatii.In plus, Guvernul vrea sa ii lase pe romani sa isi scoata banii stransi la Pilonul II de pensii, contra unui comision. Asta, cu toate ca banii de la Pilonul II aduc o contributie importanta la dezvoltarea pietei nationale de capital.Nu in ul ...citeste mai departe despre " OMV Petrom critica ordonanta anuntata de Teodorovici: Arunca piata de gaze din Romania inapoi in timp cu cel putin zece ani " pe Ziare.com