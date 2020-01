OMV Petrom transfera 40 de zacaminte de titei si gaze din Romania catre Dacian Petroleum

Cele 40 de zacaminte ce vor fi transferate sunt situate in sudul Romaniei si au o productie cumulata de titei si gaze de aproximativ 1.700 baril echivalent petrol (bep)/zi, reprezentand circa 1% din productia OMV Petrom.Transferul drepturilor si obligatiilor din acordurile de concesiune este supus aprobarii autoritatilor, conform Legii Petrolului."Transferul este parte a programului de optimizare a portofoliului Diviziei Upstream a OMV Petrom, care are ca scop eficientizarea operatiunilor si concentrarea pe cele mai profitabile zacaminte cheie", precizeaza compania.Dacian Petroleum S.R.L. a incheiat contractul de transfer al activitatii avand ca scop extinderea duratei de viata a celor 40 de zacaminte, considerate marginale pentru OMV Petrom. In baza contractului, OMV Petrom va transfera, de asemenea, sondele si infrastructura de titei si gaze aferenta, impreuna cu aproximativ 190 de salariati.Potrivit sursei citate, procesul de selectie a companiei care va prelua licentele s-a desfasurat in conformitate cu cele mai bune practici internationale si s-a desfasurat pe o perioada de 30 de luni, cu participarea unor companii din Romania si din strainatate.Acesta este al treilea transfer din programul de optimizare a portofoliului Upstream al OMV Petrom. Anterior, au mai fost transferate alte 28 de zacaminte: 19 zacaminte in august 2017 si alte 9 in martie 2019, toate catre Mazarine Energy Romania SRL.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep in 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 790 benzinarii, la sfarsitul lunii septembrie 2019, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,011% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,639% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea 9,998%, iar 18,352% se tranzactioneaza liber la Bursa de V ...citeste mai departe despre " OMV Petrom transfera 40 de zacaminte de titei si gaze din Romania catre Dacian Petroleum " pe Ziare.com