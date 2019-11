Tema intrevederii, potrivit agendei prim-ministrului, a fost cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.Intalnirea a avut loc la ora 10:00.Amintim ca, saptamana trecuta, Ludovic Orban declara ca Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020, insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim.Intrebat daca salariul minim pe economie va fi crescut de la 1 ianuarie 2020, prim-ministrul a spus: "Cu siguranta. Vom lansa procedura de stabilire a cresterii salariului minim. Evident in baza unei analize serioase pentru ca propunerea de crestere a salariului minim sa se bizuie pe indicatori economici obiectivi, sa se realizeze pe realitatea din mediul privat si in mod evident, in cursul procedurii, vom consulta partenerii sociali"."Va fi o crestere a salariului minim. Lumea sa stea linistita", a adaugat Orban.Vezi si Violeta Alexandru reduce structura de la Ministerul Muncii si face un infochiosc. Ce spune despre pensii si salariul minim ...citeste mai departe despre " Orban a discutat cu ministrii Muncii si Finantelor despre cresterea salariului minim " pe Ziare.com