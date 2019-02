Orban a prezentat raportul Comisiei Europene privind economia Romaniei, care critica dur OUG 114

Liderul PNL, Ludovic Orban, a cerut, vineri, Guvernului sa abroge ordonanta."In cadrul mecanismului din semestrul european, Comisia Europeana elaboreaza un raport anual privitor la economia fiecarei tari din Uniunea Europeana.M-as fi asteptat din partea Guvernului sa faca public draftul de raport pe care l-am primit si la care trebuie sa formuleze observatii, evident ca acest lucru nu s-a intamplat si evident ca toate observatiile critice care sunt cuprinse in acest raport privind Romania, privind masurile guvernamentale, in special in domeniul economic, au fost trecute sub tacere.Noi am obtinut acest draft de raport, care are o parte consistenta privitoare la masurile aberante cuprinse in OUG 114.Expertii europeni critica in termeni extrem de duri prevederile OUG 114 adoptata fara dezbatere publica, fara niciun avertisment la finalul anului trecut.Expertii europeni atrag atentia ca investitiile private ar putea fi reduse, pentru ca nerealizarea proiectiilor bugetare initiale ale Guvernului in 2018 ar putea duce la noi taxe si impozite in acest an, iar absenta unui buget pentru 2019 provoaca si mai multa incertitudine si stabilitate, adica exact ceea ce se intampla astazi in Romania", a spus Ludovic Orban."PSD-ALDE au premeditat crima impotriva Pilonului II de pensii"Liderul PNL a precizat ca, in privinta masurilor care se refera la Pilonul II de pensii, raportul face urmatoarele observatii: "Modificarile aduse Pilonului II de pensii fac impredictibile functionarea fondurilor private de pensii, le vor afecta negativ rezultatele financiare si vor creste riscul iesirii administratorilor privati de pe piata"."PSD-ALDE au premeditat crima impotriva Pilonului II de pensii, distrugerea sau nationalizarea Pilonului II de pensii inca dinainte de a ajunge la putere.Nu le-a iesit pana astazi pentru ca, pentru a ucide Pilonul II de pensii, au apelat la interlopi din Craiova, din Alexandria si au simtit nevoia sa angajeze asasini profesionisti, in persoana lui Valcov si Orlando Teodorovici", a adaugat Orban.El a precizat ca mentinerea prevederilor din OUG 114 vor duce la disparitia Pilonului II de pensii."Din punctul nostru de vedere, este foarte clar ca obiectivul real al modificarilor din OUG 114 este a ...citeste mai departe despre " Orban a prezentat raportul Comisiei Europene privind economia Romaniei, care critica dur OUG 114 " pe Ziare.com