Orban nu ii da bani lui Firea: Bugetul administratiilor Bucurestiului concureaza cu bugetele multor ministere

Ludovic Orban sustine ca nu are baza legala pentru a raspunde favorabil solicitarii de fonduri din partea reprezentantilor administratiei Capitalei."Regiunea Bucuresti-Ilfov este dintre regiunile bogate ale Europei, cred ca e pe locul 9 la nivel european. Bugetul administratiilor Bucurestiului este un buget care concureaza cu bugetele multor ministere. Daca cineva risipeste banii publici, nimic nu-i poate da dreptul sa vina sa ceara bani de la bugetul de stat, care bani de la bugetul de stat sunt proveniti din taxele si impozitele platite de toti cetatenii Romaniei si ar fi culmea sa luam bani de la locuitori din zone care au nevoie de investitii, care au nevoie de dezvoltare si sa-i dam pe ce? Pe companiile care nu fac nimic de la nivelul Primariei Capitalei? Nu putem accepta asa ceva.Sau pe risipa care a existat la RADET, pe termie in Bucuresti sau pe risipa care exista la Societatea de Transport Bucuresti ? Nu putem accepta astfel de lucruri", a afirmat Ludovic Orban, joi, intr-o emisiune la Radio Romania Actualitati.Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, la propunerea Gabrielei Firea, consilierii generali au aprobat un proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari de alocare a 1,5% din PIB - ul Romaniei pentru bugetul Municipiului Bucuresti."Am anuntat ca readucem in atentia Guvernului situatia bugetului Capitalei si venim astazi cu propunerea concreta de a solicita alocarea a 1,5% din PIB pentru bugetul Capitalei. Bucurestenii au dreptul si la investitii, si la dezvoltare, nu doar la cheltuieli de functionare, iar contributia lor la bugetul de stat este considerabila, anul trecut a reprezentat 25% din PIB-ul Romaniei.Este un drept al lor constitutional, este ceea ce li se cuvine in calitate de principala resursa a veniturilor statului, nu o pretentie neintemeiata", a afirmat primarul general, citat in comunicatul dat publicitatii de administratia locala.Citeste si:Orban nu mai da bani la Primaria Capitalei: Mi se pare o neobrazare! Ce vrea? Sa platim noi factura pentru companiile de nababi infiintate de Firea