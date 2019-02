Orban, despre bugetul pe 2019: Cifrele sunt puse din burta. Rata inflatiei e SF, cursul euro - o minciuna gogonata

"In conditiile in care leul s-a prabusit, in conditiile in care vor avea loc scumpiri in lant datorate cresterii costurilor cu energia electrica, cu gazul natural, evident ca vom avea un puseu inflationist si evident ca rata inflatiei propusa in acest buget de 2,8 la suta este science fiction, o minciuna", a declarat Ludovic Orban, comentand proiectul de buget pentru 2019.Liderul PNL spune ca, desi cursul leu-euro era pe piata de 4,76 lei pentru un euro, in proiectul de buget s-a luat in calcul un curs mult mai mic."Cursul de schimb euro-leu, desi era de 4,76, in proiectul de buget este stabilit un euro la 4,67, care este mai mult decat science fiction, este o minciuna gogonata, pentru ca tendinta va fi in continuare de slabire a leului", a mai spus liderul PNL.In plus, liderul liberalilor afirma ca "o premisa falsa este si cresterea economica de 5,5 la suta"."Nu poti sa iti asumi o asemenea crestere, in conditiile in care toate prognozele facute de institutii internationale de prestigiu indica o crestere de maxim 4 la suta, desi cel mai probabil aceasta crestere economica nu va depasi 3,5 la suta. Cifrele sunt puse din burta", a mai spus Orban.Proiectia bugetara pentru acest an este construita pe un produs intern brut de 1.022.500 de milioane lei, o tinta de crestere economica de 5,5%, o rata a inflatiei de 2,8% si un deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB Deficitul ESA este prognozat la 2,57% din PIB, conform proiectului de buget pe 2019 facut public joi.Citeste si:Guvernul a publicat proiectul de buget pe 2019. Este bazat pe o crestere economica de 5,5%Guvernul nu le mai plateste bugetarilor orele suplimentare pana in 2021, conform proiectului de bugetGuvernul a prins in bugetul pe 2019 si o majorare de capital pentru CEC Bank de 200 de milioane de euroBuget 2019: Cat primesc ministerele si principalele institutii - cresteri si de 338,9% Buget 2019: Ministerul Finantelor anunta alocari record pentru bugetele localeBuget 2019: Excedent de peste 1,7 miliarde de lei pentru sistemul de pensiiBuget 2019: Guvernul taie banii de la DNA cu 6%, iar de la DIICOT cu peste 13%Buget 2019: Guvernul taie drastic din banii pentru biserici, dar creste alocarea pentru salariile preoti ...citeste mai departe despre " Orban, despre bugetul pe 2019: Cifrele sunt puse din burta. Rata inflatiei e SF, cursul euro - o minciuna gogonata " pe Ziare.com