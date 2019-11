Orban: Dupa parerea mea, nu exista nicio sansa de a ne mentine in tinta de deficit

"Deficitul a depasit 2,6%, comparativ cu anul trecut, cand deficitul era 1,6%. Nu numai ca exista acest deficit, dar foarte multe cheltuieli care trebuiau realizate in conformitate cu legea nu au fost facute", a declarat Orban, in cadrul unei emisiuni la Romania TV.Acesta a dat ca exemple intarzieri la rambursarile de TVA catre firme, in valoare de 5,2 miliarde lei, lucrari avizate si plati care trebuiau facute de peste cinci miliarde de lei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) si concedii medicale neplatite, in suma de circa doua-trei miliarde de lei."Incercam sa reasezam cheltuielile. Evident, va fi un deficit. Lucrurile sunt clare. Dupa parerea mea, nu exista nicio sansa de a ne mentine in tinta de deficit. (...) Ganditi-va ca nu noi am executat bugetul.In 10 luni si ceva, pana in 4 noiembrie, pana a fost investit guvernul pe care il conduc, ei au executat bugetul, ei au efectuat toate cheltuielile. (...) De cand e PSD-ul, au rostogolit de pe un an pe altul cheltuieli", a afirmat Ludovic Orban.Premierul a adaugat faptul ca un deficit suplimentar va aparea pentru ca nu s-au incasat sumele planificate la bugetul de stat, procentajul de colectare fiind de 26% din PIB, comparativ cu circa 30%, in alti ani.In opinia lui Ludovic Orban, guvernul social-democrat a angajat cheltuieli pentru care nu existau resurse, iar cheltuielile de personal au crescut in ultimul an cu 26%.Citeste si:Comisia Europeana: Deficitul bugetar al Romaniei va urca la 3,6% din PIB in 2019, motivul principal fiind majorarea pensiilorOrban: Deficitul bugetar la zece luni e, in realitate, mult mai mare de 2,8%. A fost mascatAgentia de rating Fitch avertizeaza Romania: Deficitul va ajunge la 4%, datoria publica va creste, iar consumul va ramane principalul motor al economieiDancila a ingropat bugetul, dar Orban si Iohannis ar putea sa bata ultimul cui in sicriuMinistrul de Finante: ''Gaura'' in buget dupa 9 luni este de aproximativ 21 miliarde lei ...citeste mai departe despre " Orban: Dupa parerea mea, nu exista nicio sansa de a ne mentine in tinta de deficit " pe Ziare.com