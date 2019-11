"Luni, Ministerul Finantelor va finaliza proiectul (de rectificare bugetara - n.red.). Va avea loc o discutie cu fiecare ministru. In mod evident, in urma acestor discutii, voi avea eu o discutie cu ministrul Finantelor pentru a stabili forma care va fi inaintata spre adoptarea Guvernului", a declarat Orban, duminica, la sediul PNL.Intrebat ce se poate astepta de la aceasta rectificare, el a raspuns: "La tot ceea ce nu a facut PSD prin intermediul bugetului construit pe bani falsi"."In primul rand, prin aceasta rectificare, vom spune adevarul despre starea bugetului in momentul de fata", a adaugat Orban.Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat recent ca rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%."Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea, am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea sa stie ca asta e situatia la acest moment, iar atunci, intr-o saptamana si jumatate, o sa am si mai multe detalii despre solutii", a afirmat Florin Citu.Citeste si:Noul ministru vrea aproximativ 1% din PIB pentru Educatie la rectificarea bugetaraPremierul Ludovic Orban anunta ca rectificarea bugetara va fi adoptata pana pe 30 noiembrie ...citeste mai departe despre " Orban: Ministerul Finantelor va finaliza luni rectificarea bugetara " pe Ziare.com